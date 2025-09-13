بسبب تسلل الطائرات المُسيّرة لبولندا: الناتو يطلق عملية "حارس الشرق"

قد يعجبك أيضًا -

ردًا على اختراق طائرات مسيرة روسية لأجواء بولندا هذا الأسبوع، أطلقت الناتو عملية "حارس الشرق" – هكذا أعلن مساء أمس (الجمعة) الأمين العام للحلف مارك روته. وبحسب ما أفاد به الـBBC، ستعزز العملية الدفاع عن الجبهة الشرقية لأوروبا، وتقوي التعاون بين الدول الأعضاء.

في قمة مشتركة، وصف روته اختراق الطائرات المسيرة بأنه "خطير وغير مقبول"، وأكد أن الأمر لا يتعلق بحادثة فردية. وأشار القائد الأعلى للناتو، الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش، إلى أن العملية ستكون "مرنة - وستشمل دفاعاً جوياً وأرضياً مشتركاً وتعزيز تبادل المعلومات".

رئيس وزراء بولندا دونالد تاسك وصف التوغل بأنه "هجوم سافر"، وأضاف أن الطائرات المُسيّرة لم تدخل أراضي الدولة عن طريق الخطأ. الهدف، وفقًا لحلف الناتو، هو توضيح لجميع الأطراف أن الحلف مستعد للدفاع عن كل متر من أراضيه، وسيغطي العملية كل الجبهة الشرقية، من أقصى الشمال وحتى البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

العملية تحاكي مبادرة "Baltic Sentry" التي أطلقتها الناتو في وقت سابق من هذا العام، عقب تعرض كابلات الاتصالات في بحر البلطيق لأضرار.