الغزو الكبير للجيش الأوكراني: تدفق قوات روسية إضافية إلى منطقة كورسك

بدأت موسكو تحريك قوات إضافية إلى منطقة كورسك رداً على الغزو الكبير لأوكرانيا، بحسب تقرير االجمعة الصادر عن وزارة الدفاع الروسية. ودخلت قوافل تحمل أنظمة صواريخ غراد ومدفعية ودبابات إلى المنطقة. كما تم إعلان حالة الطوارئ الفيدرالية في منطقة كورسك، المتاخمة لمنطقة سومي في أوكرانيا. من ناحية أخرى، يقول البنتاغون إنه لا يعتبر غزو كورسك تصعيدًا.

وردا على أسئلة الصحفيين الخميس، قالت نائبة المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، إن أوكرانيا تفعل "كل ما في وسعها لمواصلة استعادة أراضيها السيادية". وسُئلت على وجه التحديد عما إذا كان البنتاغون يشعر بالقلق من تصعيد روسيا للتوترات المحيطة بالهجوم، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، فأجابت: "لا، لأنه في نهاية المطاف، تقاتل أوكرانيا على أراضيها السيادية التي غزتها جارتها".

وبحسب التقارير أيضًا، تعرضت قافلة روسية من المركبات المدرعة لهجوم ليلاً من قبل القوات الأوكرانية وتم تدميرها. ويظهر الفيديو، الذي تحققت وكالة رويترز منه، نتائج الهجوم. ويمكن رؤية حوالي 15 شاحنة في الفيديو، بما في ذلك شاحنة تحمل علامة Z التي تستخدمها روسيا كرمز لـ "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا. ويبدو أن بعض الشاحنات تحتوي على جثث. وتمكنت رويترز من التحقق من موقع قرية أوكتيابرسكوي في منطقة كورسك، استنادا إلى المباني والأشجار والطرق، لكنها لم تتمكن من تحديد متى تم التقاط الفيديو بالضبط.

وفي الوقت نفسه، وفي إطار هجوم روسي يوم الجمعة على سوبر ماركت في بلدة كوستيانتينيفكا في أوكرانيا، في منطقة دونيتسك على خط المواجهة، قُتل عشرة أشخاص وأصيب 35 آخرون، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين. وقال وزير الداخلية إن الهجوم تسبب في نشوب حريق تم إخماده. وشوهدت سحب كثيفة من الدخان الأسود تتصاعد من المبنى المدمر في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها المسؤولون.

ورد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلا: "ستتحمل روسيا مسؤولية هذا الإرهاب، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان استمرار العالم في الوقوف إلى جانب أوكرانيا ودعم دفاعنا وإنقاذ حياة شعبنا".