قمة البريكس: مشاركة 24 رئيس دولة وحكومة بحضور الأمين العام للأمم المتحدة في روسيا

تستعد مدينة قازان الروسية لاستضافة حدث دبلوماسي عالمي المستوى. في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستجمع قمة البريكس مجموعة من الزعماء الدوليين، مما يمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الجيوسياسية المعاصرة.

وأعلن الكرملين عن تأكيد مشاركة 24 رئيس دولة وحكومة حضورهم، وسيضاف إليهم ثمانية ممثلين رفيعي المستوى من دول أخرى. كما أُعلن عن حضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وتحظى هذه القمة بأهمية خاصة بالنسبة لروسيا، التي تعتبرها فرصة لكسر عزلتها الدبلوماسية في أعقاب الصراع في أوكرانيا. ويعتزم فلاديمير بوتين إجراء حوالي عشرين محادثات ثنائية، مؤكدا على الأهمية الاستراتيجية لهذا الاجتماع بالنسبة لموسكو. ومن بين الشخصيات المتوقعة الرئيس الصيني شي جين بينغ، الحليف الرئيسي لروسيا، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تطمح بلاده إلى الانضمام إلى المجموعة. ويوضح هذا التنوع في المشاركين الجاذبية المتزايدة لمجموعة البريكس بالنسبة للدول الناشئة.

إن اختيار التوقيت، قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأميركية، ليس بالأمر الهين. وهو يؤكد رغبة مجموعة البريكس في تأكيد نفسها كبديل للنفوذ الغربي، وتعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب.

إن التوسع الأخير للمجموعة، مع انضمام أعضاء جدد مثل مصر وإيران، من شأنه أن يعزز من ثقلها على الساحة الدولية. يوضح هذا التوسع طموح مجموعة البريكس في أن تصبح ثقلاً موازناً للهيمنة الغربية.