زيلينسكي يحذر: "روسيا تساعد إيران، قد ترسل جنوداً"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال اليوم (الإثنين) في مكالمة إن روسيا تساعد النظام الإيراني، من بين أمور أخرى، من خلال طائرات بدون طيار، ومن المتوقع أن تساعده أيضًا بصواريخ.

زيلينسكي قارن الوضع بإرسال 10,000 جندي من كوريا الشمالية إلى جبهة القتال الروسية ضد أوكرانيا. وقال: "لدي سؤال واحد فقط: متى وأي دولة ستكون الأولى التي ستدعم النظام الإيراني من خلال إرسال الجنود؟" - وحذر من أن هذا الأمر قد يحدث أيضًا في إيران: "روسيا يمكن أن ترسل جنودًا إلى هناك".

في يوم الجمعة الماضي، أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أن روسيا تزود إيران ببيانات استخباراتية وخدمات توجيه تمكنها من ضرب قوات الجيش الأمريكي المنتشرة في الشرق الأوسط بدقة عالية. ووفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على تفاصيل الاستخبارات، فإن المساعدة الروسية تشمل المواقع الدقيقة للسفن الحربية وحاملات الطائرات والطائرات التابعة لسلاح الجو الأمريكي.

في وقت سابق هذا الأسبوع تحدث ترامب وبوتين هاتفيًا، ووصف الرئيس الأمريكي المحادثة بأنها "إيجابية"، وقال إنه عُرضت عليه مساعدة في حل الوضع في الشرق الأوسط. وقال ترامب: "هو يريد المساعدة، قلت له يمكنه أن يساعد إذا أنهى النزاع لديه".

الكرملين، في تعقيبه على المحادثة بين الاثنين، أفاد أن بوتين قدم خيارات للوساطة وسبل لخفض التوتر. "لن نفصح عن التفاصيل المحددة، لكن العرض لا يزال مطروحاً على الطاولة"، جاء في البيان.