بعد إعلان بوتين استهداف مقر إقامته | الرد الروسي الشديد ضد أوكرانيا

نفذت روسيا الليلة (الجمعة) هجومًا واسعًا على عدة أهداف في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام 13 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 200 طائرة مسيّرة. وأكد الكرملين أن الهجوم جاء ردًا على "الهجوم الإرهابي" ضد مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين، والذي كما هو معلوم لم تُثبت صحته أبدًا باستثناء مزاعم الجانب الروسي.

وجاء في البيان الروسي: "رداً على الهجوم الإرهابي الذي شنه نظام كييف على مقر إقامة رئيس الاتحاد الروسي في منطقة نوفغورود، شنت القوات العسكرية الروسية هجوماً واسع النطاق باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى، برية وبحرية، بما في ذلك نظام صواريخ أوريشنيك متوسطة المدى أرضي الإطلاق".

بين أمور أخرى، تضررت منشآت طاقة في منطقة لفيف وكذلك مبانٍ في مدينة كييف. قُتل ما لا يقل عن أربعة وأصيب أكثر من 19 في كييف، وتم الإبلاغ أيضًا عن انقطاع المياه في بعض المناطق خلال ذروة موجة البرد. في لفيف، أفادت وسائل إعلام روسية أن الهجوم استهدف مخزنًا ضخمًا للغاز الطبيعي تحت الأرض، ولا يُعرف عن وقوع إصابات.

يعتقد محللون غربيون أن الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه، من نوع أورشنك، هو صاروخ فرط صوتي من نسخة محسنة للصاروخ الباليستي متوسط المدى RS-26 روبيج من الحقبة السوفيتية، مع مدى يزيد عن 4000 كيلومتر وقدرة على حمل رؤوس فرط صوتية يمكن تزويدها بأسلحة نووية أو تقليدية.

سلاح الجو الأوكراني أفاد أن الصاروخ الذي أُطلق باتجاه منطقة لفيف اتبع مساراً دقيقاً بسرعة نحو 13,000 كيلومتر في الساعة، لكن تم الإيضاح أن نوع الصاروخ الذي أُطلق لم يُحدد بعد.

رد زيلينسكي وكشف أن سفارة قطر في كييف تضررت: "الهجوم وقع بالضبط في الوقت الذي تضرب فيه موجة البرد الشديدة البلاد، وكان موجهاً ضد حياة الناس العاديين. مبنى السفارة القطرية تضرر من طائرة روسية بدون طيار، مع أن قطر هي دولة تبذل الكثير من الجهود للوساطة مع روسيا لضمان إطلاق سراح أسرى الحرب والمدنيين المحتجزين في السجون الروسية".