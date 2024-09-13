تقرير : بايدن سيسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى في عمق روسيا

نحو مزيد من التطور في الحرب الروسية الأوكرانية؟ نقلت "نيويورك تايمز" خلال الليل (بين الخميس والجمعة) عن مصادر في أوروبا، زعمها أنه "يبدو أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قد يسمح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الغربية وبعيدة المدى لشن هجمات داخل روسيا. طالما أنها لا تستخدم الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة".

ومن المتوقع أن تطفو القضية التي سبق أن طرحت للنقاش في الإدارة الأميركية، على السطح من جديد خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، وهي أول زيارة رسمية للبيت الأبيض منذ توليه منصبه.

Claudia Greco/Pool via AP

وكما ذكرنا، سبق أن أشارت بريطانيا إلى الولايات المتحدة بأنها حريصة على السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخها بعيدة المدى - "ظل العاصفة" - لضرب أهداف روسية بعيدة عن الحدود، لكن المملكة تسعى للحصول على موافقة رئيس الولايات المتحدة. هذه الصواريخ موجودة بالفعل في أوكرانيا، وقد تم استخدامها لشن هجمات على الجبهة وفي شبه جزيرة القرم.

والسبب في ذلك هو رغبة ستارمر في تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين تنتجان أيضًا صواريخ مماثلة. وذكرت المصادر التي أوردها التقرير أن بايدن لم يتخذ قرارا بعد بشأن هذه القضية، ومن المتوقع أن يتحدث عنها مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد.

وإذا تم منح الموافقة بالفعل، فإن الأسلحة المتقدمة قد تسمح لأوكرانيا بالبقاء في الأماكن التي تصل إليها في روسيا - كما فعلت أثناء الغزو المفاجئ لمنطقة كورسك.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هذا تطوراً مهماً، حيث سبق أن طلبت أوكرانيا موافقة الولايات المتحدة على ذلك، لكن ذلك لم يكن ممكناً حتى الآن، بسبب الخوف من التصعيد بين موسكو وواشنطن. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تحذير للرئيس بايدن، من وكالات الاستخبارات، مفاده أن روسيا قد ترد على هذه الخطوة من خلال مساعدة إيران على إلحاق الضرر بالقوات في الشرق الأوسط.

في غضون ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلفزيون الحكومي في البلاد إن معنى استخدام الأسلحة الغربية لإطلاق النار داخل الأراضي الروسية هو "انضمام الناتو إلى الصراع". وأضاف أيضًا: "ستغير هذه الخطوة طبيعة الصراع بشكل كبير، وسنرد وفقًا لذلك".

ورفض رئيس الوزراء البريطاني كلام بوتين قائلا قبل مغادرته إلى واشنطن: "لقد بدأت روسيا الصراع عندما غزت أوكرانيا بشكل غير قانوني. يمكن لروسيا أن تنهي هذا الصراع على الفور ولأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس. ومن الواضح أننا نؤيد بشكل كامل حق أوكرانيا في الدفاع عن النفس، مع توفير القدرات التدريبية، لكننا لا نبحث عن أي صراع مع روسيا، هذه ليست نيتنا حتى، لكنهم بدأوا هذا الصراع، ولأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس".