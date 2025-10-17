ترامب: "سننهي الحرب في أوكرانيا إذا أبدى الطرفان مرونة"

قال الرئيس الأأمريك دونالد ترامب/ اليوم الجمعة، "إذا أظهر بوتين وزيلينسكي بعضا من الود يمكن إنهاء الحرب" وتابع"أعتقد أنه لدينا فرصة جيدة جدًّا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"،وافاد "منحت لأوكرانيا صواريخ جافلين وكانت سببا في منع سقوط كييف"، وأضاف"أوباما لم يقدّم لأوكرانيا أسلحة ذات قيمة بل كنت أنا الذي قدّم أسلحة مدمِّرة للأوكرانيين"

وبخصوص جائزة نوبل للسلام قال ترامب"لم أحصل على جائزة نوبل للسلام رغم أنني أوقفت 8 حروب وهي لا تعنيني، وفي كل مرة كنت أنهي فيها حربًا كان يُقال لي إنني أستحق جائزة نوبل".

وأكد ترامب خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، على أنه يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، سنفعل ذلك"، وأوضح "سنتحدث عن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا"، مضيفًا "سنسعى إلى عقد لقاء ثلاثي يجمعني مع بوتين وزيلينسكي".

ومن جهته، قال الرئيس الأوكراني" روسيا تخسر الكثير من جنودها واقتصادها"، وأضاف"إنهاء الحرب في غزة يشكل زخما من أجل وضع حد للحرب في أوكرانيا»، مؤكدًا «نحتاج إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ولكن بوتين لا يريد ذلك"، وتابعسنبحث مع الرئيس ترمب ما نحتاجه لدفع بوتين للجلوس إلى طاولة المفاوضات"،وشدد على أنه "نحتاج إلى ضمانات أمنية وأسلحة وسأبحث ذلك مع الرئيس ترامب"

وكان الكرملين قد قال في بيان، في قوت سابق من اليوم الجمعة، إن "قمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد تعقد في غضون أسبوعين أو بعد ذلك بقليل"، لكنه شدد على أن "هناك الكثير من الأمور التي يجب حسمها قبل تحديد موعد دقيق".

واتفق ترمب وبوتين، أمس الخميس، على عقد قمة أخرى بشأن الحرب في أوكرانيا، وكان الزعيمان قد عقدا اجتماعاً في ألاسكا في 15 أغسطس/آب المنصرم لم يسفر عن تحقيق انفراجة للأزمة.