القلق في الناتو من بوتين - والتساؤل: كيف يجب الرد على التوغلات الروسية؟

على خلفية اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وتصاعد التوتر على الحدود الشرقية، يجد الناتو صعوبة في التوصل إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع التوغلات المتكررة لروسيا في المجال الجوي لدول الأعضاء.

كما أفادت رويترز صباح اليوم (الخميس)، خلال اجتماع طارئ لمجلس حلف الأطلسي الذي عقد بطلب من إستونيا بعد أن اخترقت ثلاث طائرات حربية روسية مجالها الجوي، طالبت بعض الدول بقيادة الولايات المتحدة، بولندا ودول البلطيق برد عسكري واضح – بما في ذلك إسقاط الطائرات المتسللة. من ناحية أخرى، حذرت ألمانيا ودول جنوب أوروبا من "تصعيد خطير" ودعت إلى التحلي بضبط النفس.

البيان الختامي الذي صيغ في نهاية المطاف حاول الموازنة بين الأطراف، ونص على أن "الناتو سيستخدم جميع الأدوات اللازمة، العسكرية وغيرها، للدفاع والردع – وفقًا للقانون الدولي وفي الوقت والمكان اللذين يتم اختيارهما".

في الوقت نفسه، صرح رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال لقائه مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي أنه برأيه "ينبغي لدول الناتو اعتراض الطائرات الروسية التي تخترق أجواءها"، لكنه أضاف أن التدخل المباشر لواشنطن "يعتمد على الظروف".

في غضون أسبوعين فقط تم توثيق سلسلة من الحوادث المقلقة: طائرات دون طيار روسية اخترقت بولندا وإستونيا، ثلاثة مقاتلات روسية عبرت حدود إستونيا لمدة 12 دقيقة، وطائرة عسكرية روسية حلّقت على ارتفاع منخفض فوق فرقاطة ألمانية في بحر البلطيق. وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، حذّر من أن موسكو "تختبر حدود الناتو بتكرار وبشدة متزايدة"، لكنه شدد: "الحذر ليس جبناً – بل مسؤولية تجاه دولنا وسلام أوروبا".

دول الشرق، من ناحية أخرى، حذرت من أن أي توغل إضافي في أراضي الناتو سيؤدي إلى رد فعل حاد. وأوضح وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي: "إذا دخلت طائرة روسية مرة أخرى – عن طريق الخطأ أو عن قصد – وسقطت في أراضي الناتو، فستكون المسؤولية كلها على عاتق الكرملين."