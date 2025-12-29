تقرير: أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين

تقرير في روسيا: أوكرانيا حاولت اليوم (الاثنين) مهاجمة مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود بروسيا، رئيس أوكرانيا زيلينسكي رد على الاتهامات وقال: "هذه أكاذيب".

فقط البارحة التقى زيلينسكي برئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، في قصره في مار ألاجو بفلوريدا، وقال: "نحن أقرب إلى اتفاق".

قال ترامب عن الرئيس الأوكراني: "عقدنا اجتماعًا مثمرًا، وهو يعتقد أن كلا الرئيسين مهتمان بالتوصل إلى اتفاق". وأضاف: "ليس لدي موعد نهائي، وسيكون هناك اتفاق أمني قوي. نحن في المراحل النهائية من المناقشات". كما أشار ترامب إلى أنه تحدث مع قادة أوروبيين في نهاية الاجتماع، ووصف هذه المحادثة بأنها "ممتازة". ومع ذلك، عندما سُئل عما إذا تم التوصل إلى أي نتائج، أوضح أنه لم يتم التوصل إلى أي نتائج حتى الآن.

قال الرئيس الأمريكي إلى جانب زيلينسكي أيضًا: "تحدثت مع بوتين لأكثر من ساعتين عبر الهاتف، قبل الاجتماع الحالي. أود أن أشكر ويتكوف، وجاريد كوشنر، وروبيو، ولغاست. نحن قريبون. أجرينا مناقشات حول كل موضوع، بما في ذلك مع الرئيس بوتين في وقت سابق".

زيلينسكي: "فرقنا ستواصل العمل. أجرينا محادثة ناجحة مع القادة الأوروبيين. أوكرانيا مستعدة للسلام وتشكر ترامب".

ترامب لخص: "ليس لدي مشكلة بالذهاب إلى أوكرانيا، لا تتوقعوا ذلك. إذا كان ذلك سيساعد في إنقاذ الناس فسأذهب. في الأسابيع القريبة سنعرف بشكل أفضل."