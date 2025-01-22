ترامب يهدد بوتين: "أنهي الحرب أو ستكون هناك عقوبات"

وجه الرئيس الأمريكي المقبل دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، خطابا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطالبه بإنهاء الحرب مع أوكرانيا. وهدد ترامب بأنه إذا لم يتم الدفع لوقف إطلاق النار بين الطرفين، فإن الولايات المتحدة والدول الشريكة الأخرى ستفرض ضرائب مرتفعة وعقوبات اقتصادية على روسيا.

وقال ترامب "لا أتطلع إلى إيذاء روسيا. أنا أحب الشعب الروسي، وكانت لدي دائما علاقة جيدة للغاية مع الرئيس بوتين - على الرغم من احتيال اليسار الراديكالي في روسيا". ثم أشار إلى شراكة روسيا والولايات المتحدة في الفوز بالحرب العالمية الثانية، التي فقدت خلالها روسيا ما يقرب من 60 مليوناً من مواطنيها.

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كما زعم ترامب أن الاقتصاد الروسي "يفشل" ونتيجة لذلك فإن لديه مصلحة في التعاون مع بلاده. وأضاف أنه لو كان رئيسا لما حدثت الحرب بين روسيا وأوكرانيا من البداية. واختتم كلامه بالقول: "يمكننا أن نفعل ذلك بالطريقة السهلة، أو بالطريقة الصعبة - والطريقة السهلة هي الأفضل دائمًا. لقد حان الوقت لعقد صفقة. لا يجب فقدان المزيد من الأرواح!".