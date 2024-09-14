بوساطة اماراتية: روسيا وأوكرانيا تتبادلان 206 من أسرى الحرب

بوساطة اماراتية، تادلت روسيا وأكورانيا، اليوم السبت، 206 أسير حرب -103 من كل جانب)، وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، "في ختام عملية تفاوض، تمّت إعادة 103 عسكريين روسا أسروا في منطقة كورسك، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تم تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية"، وهو ما أكده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق" بحسب ما أوردته "أ ف ب".

وأضافت: "حاليا، جميع الجنود الروس في أراضي جمهورية بيلاروس حيث يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، إضافة إلى فرصة التواصل مع أقاربهم".

يأتي الإعلان بعد ثلاثة أسابيع فقط على تبادل روسيا وأوكرانيا 155 أسير حرب في إطار اتفاق لعبت الإمارات أيضا دور الوساطة فيه.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن الجنود الروس الذين تمّت مبادلتهم، اليوم السبت، احتجزوا أثناء العملية التي تنفذها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية والتي بدأت في السادس من آب/اغسطس المنصرم". ولم يصدر أي تأكيد بعد عن الجانب الأوكراني.

ورغم تواصل المعارك، تبادلت روسيا وأوكرانيا مئات الأسرى على مدى النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام، عادة عبر اتفاقيات برعاية الإمارات العربية المتحدة أو السعودية أو تركيا.

وفي السياق أعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن تقديرها لتعاون البلدين واستجابتهما لجهود الوساطة رغم تعقيدات النزاع القائم، مما يعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارات لدى كل من روسيا وأوكرانيا. وأكدت الوزارة على التزام الإمارات بالاستمرار في دعم المسار الدبلوماسي لحل النزاع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الوساطة، وهي الثامنة من نوعها منذ بداية عام 2024، يعكس العلاقات الطيبة والتعاون الوثيق بين الإمارات والبلدين.

كما جددت وزارة الخارجية الإماراتية موقفها الثابت الداعي إلى الحل السلمي من خلال الحوار وخفض التصعيد، مشيرة إلى أن الإمارات تواصل جهودها للتخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عن النزاع، بما في ذلك أوضاع اللاجئين والأسرى.