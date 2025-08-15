ترامب قبيل القمة مع بوتين: "لا ضمانات أمنية لكييف في إطار الناتو، وأوكرانيا ستتخذ القرار بشأن قضية الأراضي"

قد يعجبك أيضًا -

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الجمعة، إن "شيئاً ما سينتج عن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال ساعات في ألاسكا، مشيراً إلى أنه سيترك قرارات التنازل أو تبادل الأراضي لأوكرانيا، وحذر من "عواقب اقتصادية وخيمة"، في حال فشلت القمة

وقال إنه سيناقش تبادل الأراضي مع بوتين خلال القمة و"لكني سأترك هذا الأمر لأوكرانيا. لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا، ولكن لجلب الجانبين إلى الطاولة. بوتين أراد أن يأخذ كل أوكرانيا، لو لم أكن رئيساً لكان الآن يسيطر على كل أوكرانيا".

ومن جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع التنازل عن أي أراضي تسيطر عليها روسيا للكرملين، وقال إن الدستور يمنعه، وسعى لحشد الحلفاء الأوروبيين وراء موقفه، بعد مخاوف أثارتها ترمب بشأن تبادل الأراضي.

وعن تقديم ضمانات أمنية لكييف، قال ترمب: "قد يحدث هذا مع الدول الأوروبية، ولكن ليس في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو)، هذا لن يحدث، هناك أمور معينة لن تحدث".