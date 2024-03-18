تقرير لوزارة الدفاع الروسية: "وجود مرتزقة جزائريين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني"

كشفت وزارة الدفاع الروسية في تقرير رسمي نشر على صفحة تلغرام التابعة لهيئة أركان الجيش الروسي، عن وجود "مرتزقة جزائريون تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني" واعتبر الجزائر "المزود الأفريقي الثاني لأوكرانيا من المرتزقة الأجانب بعد نيجيريا"

وتحصي الوثيقة المعنية، "المرتزقة الأجانب الذين جندتهم أوكرانيا في الحرب بينها وبين روسيا. وتقدم بتفصيل كبير عدد المرتزقة الذين تم أسرهم وجنسياتهم وعددهم الذين تم القضاء عليهم حتى الآن من قبل الجيش الروسي. وفيها نكتشف الجزائر بمرتزقتها الـ60، الذين قتل 28 منهم"

واشار التقرير الذي نشر على حساب وزارة الخارجية الروسية، باللغة الإنجليزية، على منصة"إكس": أن "وجود المرتزقة الجزائريين على الأراضي الأوكرانية، خاصة وأن عدد القتلى يشير بوضوح إلى أنهم وقود الحرب.، منذ 24 فبراير/شباط 2022، بلغ إجمالي عدد المرتزقة الأجانب الذين قدموا إلى أوكرانيا 13387. وفي الوقت نفسه، تم التأكد من القضاء على 5962 منهم حتى الآن "، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان صحفي نشرته بشكل خاص الصحيفة الرقمية الروسية « Komsomlskaïa Pravda ».

يشار إلى أن موسكو لا تعير اهتماما الجزائر في دعمها، بما في ذلك الدعم العسكري، للحكومتين الجديدتين في مالي والنيجر، على وجه الخصوص، اللتين تعاديان بشكل علني النفوذ الجزائري. "إن أكثر ما يزعج الرئيس عبد المجيد تبون هو بلا شك أن ما يسمح للعسكر بالصمود ليس سوى وجود ميليشيات فاغنر الروسية. وجود لم يرى صديقنا بوتين أنه من المفيد التشاور معه بخصوصه "، بحسب ما كبته مدير تحرير المجلة الشهيرة "جون أفريك" فرانسوا سودان، والسبب هو تآكل النفوذ الجزائري في المنطقة.