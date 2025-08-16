بوتين يضع شروطا لدونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قد يعجبك أيضًا -

لا يزال اجتماع القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة القوات الجوية الأمريكية في ألاسكا يُثير تفاؤلاً حذراً لدى الكثيرين حول العالم. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي طرح شرطاً جديداً لإنهاء الحرب. ووفقاً للتقرير، يطالب بوتين بانسحاب أوكرانيا من منطقة دونيتسك، كشرط لإنهاء الحرب.

وأفادت التقارير أن بوتين أبلغ ترامب، خلال لقائهما، استعداده لتجميد مطالبه المتعلقة ببقية خط المواجهة المركزي - المناطق المتبقية في شرق أوكرانيا - في حال تلبية مطالبه الرئيسية الأخرى. وأضافت الصحيفة أن "الرئيس الأمريكي نقل هذه الرسالة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين في محادثة، اليوم السبت، دعاهم خلالها إلى وقف الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار من موسكو".

ومن جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيان، مساء اليوم السبت، إن بلاده ترغب في حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مشيراً إلى أن زيارته إلى ألاسكا كانت "مفيدة للغاية وجاءت في الوقت المناسب".وأضاف خلال اجتماع في الكرملين بشأن نتائج قمته مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في ألاسكا، أن "روسيا تحترم الموقف الأميركي وترغب أيضاً في حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية"، واصفاً المحادثات مع ترمب بأنها "كانت بنّاءة واتسمت بالصدق". وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة تدركان أن حوارهما سيواجه معارضة من قبل العديد من القوى، ولكن الإرادة موجودة.وتابع: "الشيء الرئيسي هو أن هناك إرادة. بالطبع، ستعارض العديد من القوى الحوار، ومن المهم العمل بشكل منهجي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن زيلينسكي أنه سيصل إلى البيت الأبيض، الاثنين الوشيك، للقاء ترامب. لاحقًا، أُفيدَ بدعوة عدد من القادة الأوروبيين الآخرين إلى البيت الأبيض، ومن المقرر وصولهم يوم الاثنين المقبل. أجرى الرئيس الأمريكي اتصالًا هاتفيًا مطولًا مع زيلينسكي بعد القمة مع بوتين، ثم تواصل مع قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من بين المشاركين في المحادثات، حيث أطلع ترامب القادة الأوروبيين على مستجدات القمة. وفي وقت لاحق، عُلِمَ أنه من المتوقع أن ينضم إليه القادة الأوروبيون في الاجتماع.

وفي الياق قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن "زعماء أوروبيين تلقوا دعوة لحضور محادثات بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في واشنطن الاثنين الوشيك"، وأضاف المصدر أنه لم يتضح بعد من هم الزعماء الذين سيحضرون المحادثات.