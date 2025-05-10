الكرملين:"روسيا تشترط وقف إمدادات الأسلحة الأميركية والأوروبية إلى أوكرانيا قبل أي هدنة محتملة"

قال الناطق باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، اليوم السبت، إن "روسيا تشترط وقف إمدادات الأسلحة الأميركية والأوروبية إلى أوكرانيا قبل اي وقف محتمل لإطلاق النار"، واضاف "ستستغل أوكرانيا هذه الفترة لتدريب عسكريين جدد ومنح قسط من الراحة لعسكرييها الحاليين. فلماذا نمنح أوكرانيا هذه الميزة؟".

ومن جهة أخرى طالب قادة أوروبيون، اليوم السبت، روسيا بالموافقة على مبادرة وقف إطلاق النار "غير المشروط لمدة 30 يوماً، اعتباراً من الاثنين 12 مايو/ايار الجاري، للسماح بإجراء محادثات لإنهاء حرب أوكرانيا، مشيرين إلى حصولهم على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقب اتصال هاتفي معه، فيما وصف الكرملين التصريحات الأوروبية بشأن الضغط على موسكو للقبول بوقف إطلاق النار، بأنها تتسم بـ"طابع المواجهة".

واضاف بيسكوف في مقابلة مع شبكة ABC News الأميركية "وإلا فسيكون ذلك ميزة لأوكرانيا، ستواصل أوكرانيا التعبئة الشاملة، وسترسل قوات جديدة إلى الخطوط الأمامية"،

يأتي ذلك بعد أن حث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، موسكو وكييف، على "إنهاء هذه الحرب الغبية"، واقترح وقفاً لإطلاق النار لمدة 30 يوماً.

غير أن بيسكوف، خلال المقابلة، أعاد تأكيد المخاوف الروسية التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 13 مارس/آذار المنصرم، وتناولها خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 18 من الشهر نفسه. وقال: "أيد الرئيس بوتين وقف إطلاق النار، لكنه طرح عدة أسئلة. وقال إن لدينا حاليا آليات معينة على الجبهة، والقوات الروسية تتقدم، وتتقدم بثقة تامة"، مضيفاً: "إذا تحدثنا عن وقف إطلاق النار، فماذا سنفعل مع شحنات الأسلحة التي ترسلها كل يوم الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟".

وتأتي تلك التحركات، بعد أن دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب روسيا وأوكرانيا، الخميس، إلى وقف "غير مشروط" لإطلاق النار لمدة 30 يوماً، مهدداً بفرض عقوبات إضافية في حال لم تحترم هذه المدة.