أفادت جهة مطلعة على التفاصيل لـ i24NEWS أن جهاز الأمن الأوكراني اكتشف أن نشاط محطات ستارلينك في أوكرانيا تم تقييده خلال الليل. ويخشى في أوكرانيا أن هذه الخطوة، التي قامت بها الشركة المملوكة لإيلون ماسك، جاءت بناءً على طلب الرئيس ترامب عقب فشل وقف إطلاق النار في مجال الطاقة مع روسيا.

محطات ستارلينك تُعتبر من الوسائل الرئيسية التي تمكّن الأوكرانيين من الحصول على الإنترنت في ظل الهجوم الروسي. نتيجة الانقطاعات، تعطلت عدة مهام حيوية.

قال الرئيس زيلينسكي الليلة إن أوكرانيا لم تتلقَ إنذارًا الليلة بشأن إطلاق صواريخ من روسيا. "هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك"، قال الرئيس زيلينسكي في تغريدة على شبكة X. "خلال الموجة الأولى من إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ لم يتم تلقي إنذار – لكن خلال الموجة الثانية تم تلقي إنذار"، قال مصدر مطّلع على التفاصيل لـ i24NEWS. ترامب نفسه ادعى يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لم توقف التعاون الاستخباراتي مع أوكرانيا.

قال رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا أطلقت خلال الليل 39 صاروخًا باليستيًا وأكثر من 120 طائرة مسيرة باتجاه منشآت طاقة وبُنى تحتية في البلاد. وبحسب قوله، حوالي نصف مليون شخص بقوا دون كهرباء نتيجة الهجوم.