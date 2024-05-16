زيلينسكي يحذر من خسارة خاركوف بدون منظومتي باتريوت

حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة ABC التلفزيونية الأمريكية من أن أوكرانيا قد تخسر مدينة خاركوف إذا لم تحصل على منظومتي دفاع جوي من طراز باتريوت. وقال زيلينسكي: "نحن نحتاج لمنظومتي باتريوت. إذا حصلنا على هاتين المنظومتين، فلن تتمكن روسيا من احتلال خاركوف".

خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 14 مايو، طلب زيلينسكي تسليم أوكرانيا منظومتي الدفاع الجوي باتريوت لحماية خاركوف. ومع ذلك، لم يقدم بلينكن إجابة قاطعة حول هذا الطلب.

وأضاف زيلينسكي: "الوضع في غاية الجدية، لا يمكننا السماح بخسارة خاركوف". وأشار إلى أن قواته تواجه صعوبات كبيرة في منطقة خاركوف، وخاصة في مدينة فولتشانسك، مشيرًا إلى أن الوضع الصعب نفسه يتكرر على خمسة محاور أخرى.

في وقت سابق، اعترف مسؤولون أوكرانيون بأن الوضع بالقرب من خاركوف بات خطيرًا، لكنهم أكدوا أنه لا يوجد تهديد حالي باستسلام المدينة. في 14 مايو، أقرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع أكثر فائدة" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

في نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. كما أفادت الوزارة بالقضاء على 1360 عسكريًا أوكرانيًا وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يعكس طلب زيلينسكي للحصول على منظومتي باتريوت الحاجة الملحة للدعم الدولي في مواجهة التهديدات الروسية المستمرة. ويعتبر تأمين خاركوف أمرًا حيويًا للأمن الوطني الأوكراني، ومع تدهور الوضع، فإن الحصول على الدعم العسكري اللازم قد يكون العامل الحاسم في تحديد مصير المدينة.