تقرير: سيناريو مقلق يهدد دولا اوروبية في حلف الناتو بحال تم التوصل لوقف إطلاق نار بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" اليوم (الجمعة) أنه إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في أوكرانيا هذا العام، فإن روسيا قد تهاجم دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بحلول عام 2027. ويحذر الخبراء من أن أوروبا "لا تستطيع أن تفترض أن لديها سنوات للاستعداد" لحرب أخرى.

وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن "التزام فلاديمير بوتن بإجبار الاقتصاد والصناعة الروسية على الدخول في حالة حرب يعني أن موسكو يمكن أن تعيد بناء قواتها لصراع جديد في غضون عامين".

وقد تم كتابة التقرير على افتراض أن وقف إطلاق النار في أوكرانيا سوف يتحقق في وقت لاحق من هذا العام، وأن الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب قد تنسحب من حلف شمال الأطلسي، أو تقلل من الوجود العسكري الأميركي في القارة للتركيز مجددا على التهديد من الصين.

وأضاف التقرير "لم يعد بإمكان الحلفاء الأوروبيين أن يفترضوا أن الولايات المتحدة ستقدم الدعم العسكري اللازم للدفاع عن القارة ضد العدوان الروسي". "إذا انسحبت القوات الأميركية من الساحة الأوروبية بحلول منتصف عام 2025، فإن نافذة الضعف الأوروبية سوف تُفتح بسرعة.".

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وبحسب التقرير "لن يحتاج الحلفاء الأوروبيون إلى استبدال المنصات العسكرية والقوى العاملة الأمريكية الرئيسية فحسب، بل سيحتاجون أيضًا إلى معالجة النقص في الفضاء والاستخبارات والمراقبة والاستطلاع على نطاق واسع." ومن ناحية أخرى، "قد تكون روسيا في وضع يسمح لها بتشكيل تحدي عسكري كبير لحلفاء الناتو، وخاصة دول البلطيق، بحلول عام 2027".

وقد أثيرت مخاوف جديدة بشأن الوضع العسكري الروسي في الأسابيع الأخيرة عندما أظهرت صور الأقمار الصناعية من "بلانيت لابس" حشدا للقوات على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الفنلندية. وتقدم الصور دليلا على أن موسكو تقوم ببناء معسكرات للجنود وبنية تحتية للطائرات وغيرها من المرافق الجديدة في قواعد عسكرية رئيسية قريبة من الأجنحة الشرقية والشمالية لحلف شمال الأطلسي.

وذكر تقرير للحكومة الفنلندية، نقلته وكالة "إيلتالهتي" الإعلامية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن البلاد ترى إمكانية وقوع هجوم على فنلندا والنرويج والسويد ودول البلطيق. وحذر التقرير من أن "روسيا تعمل على تعزيز وجودها وأنشطتها العسكرية في الاتجاه الشمالي الغربي في جميع البيئات العملياتية بأسرع ما يمكن".

.وقالت مصادر في حلف شمال الأطلسي للصحيفة إن موسكو تخطط لشن هجوم على الجناح الشرقي للحلف، ووصفت تقييما للتهديدات بشأن المكان الذي يمكن أن يتم فيه شن الهجوم. يمكن لهجوم منسق يضم عدة وحدات روسية أن يضرب في وقت واحد سواحل النرويج وجنوب فنلندا ومنطقة لابلاند وجزيرة جوتلاند السويدية وحتى اقتحام إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

لكن الخبراء يقولون إن بوتن من المرجح أن يختار شن هجمات على نطاق صغير، تهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي لحلف شمال الأطلسي، حيث سيضطر الحلف إلى تقييم المخاطر والتكاليف المترتبة على الدخول في حرب واسعة النطاق على قطعة صغيرة من الأراضي.