مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين: إطلاق 144 مسيرة أوكرانية نحو وسط روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) 144 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة الوسطى من البلاد.وحلق أكثر من 20 منهم فوق منطقة موسكو. وأفيد أيضًا أنه تم تسجيل عدة إصابات في المنطقة، وأوقفت مطارات دوموديدوفو وفونوكوفو وجوكوفسكي أنشطتها لعدة ساعات.

وذكر رئيس بلدية موسكو أن "منظومة الدفاع الجوي أسقطت، في منطقة دوموديدوفو (المنطقة التي يقع فيها المطار)، طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل أعمال إزالة الأضرار الناجمة عن شظايا الأسمنت التي تم اعتراضها في منطقة مطار تشاكوفسكي بالمنطقة.

كما أفادت سلطات البلاد أن مبنى سكنيا في مدينة رامانسكوي بمنطقة موسكو تعرض لأضرار خلال الهجوم. ونتيجة لهجوم الطائرة المسيرة، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

TATYANA MAKEYEVA / AFP

في غضون ذلك، خلال الليل، كان هناك أيضًا هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار روسية - باتجاه أوكرانيا، وأعلنت قيادة القوات الجوية في كييف أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 38 طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد.