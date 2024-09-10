مقتل امرأة وإصابة ثلاثة آخرين: إطلاق 144 مسيرة أوكرانية نحو وسط روسيا

اعترضت قوات الدفاع الجوي في روسيا نحو 20 طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو • ووقعت أضرار في عدة أماكن وأغلقت المطارات لفترة قصيرة

i24NEWS
i24NEWS
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مبنى سكني تضرر جراء هجوم بطائرة بدون طيار في رامينسكوي في منطقة موسكو
مبنى سكني تضرر جراء هجوم بطائرة بدون طيار في رامينسكوي في منطقة موسكوTATYANA MAKEYEVA / AFP

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت خلال الليل (بين الثلاثاء والأربعاء) 144 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المنطقة الوسطى من البلاد.وحلق أكثر من 20 منهم فوق منطقة موسكو. وأفيد أيضًا أنه تم تسجيل عدة إصابات في المنطقة، وأوقفت مطارات دوموديدوفو وفونوكوفو وجوكوفسكي أنشطتها لعدة ساعات.

وذكر رئيس بلدية موسكو أن "منظومة الدفاع الجوي أسقطت، في منطقة دوموديدوفو (المنطقة التي يقع فيها المطار)، طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو. بالإضافة إلى ذلك، تتواصل أعمال إزالة الأضرار الناجمة عن شظايا الأسمنت التي تم اعتراضها في منطقة مطار تشاكوفسكي بالمنطقة.

كما أفادت سلطات البلاد أن مبنى سكنيا في مدينة رامانسكوي بمنطقة موسكو تعرض لأضرار خلال الهجوم. ونتيجة لهجوم الطائرة المسيرة، قُتلت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

TATYANA MAKEYEVA / AFP
مبنى سكني تضرر جراء هجوم بطائرة بدون طيار في رامنسكوي في منطقة موسكو، 24 سبتمبر 10TATYANA MAKEYEVA / AFP

في غضون ذلك، خلال الليل، كان هناك أيضًا هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار روسية - باتجاه أوكرانيا، وأعلنت قيادة القوات الجوية في كييف أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 38 طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد.

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