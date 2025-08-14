تقرير: "ترامب غير متفائل بشأن قمة القمة مع بوتين"

قد يعجبك أيضًا -

تُثير القمة المُرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مخاوفَ كثيرة، إلى جانب آمالٍ حذرة، لدى الدول الأوروبية، بما فيها أوكرانيا نفسها. أفادت شبكة إن بي سي ليلة الأربعاء - الخميس أن ترامب أبلغ القادة الأوروبيين بأنه "لن يُناقش مع بوتين مسألة تقسيم الأراضي المُحتمل".

أشار المسؤولون الأوروبيون الذين تم اقتباسهم في الخبر إلى أن الرئيس الأمريكي أوضح، خلال مكالمة الفيديو التي أجراها الليلة الماضية مع قادة أوروبا ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، أنه سيأتي إلى الاجتماع مع بوتين "بهدف ضمان وقف إطلاق النار". كما أفيد أن القادة الذين حضروا الاجتماع اتفقوا على وجوب تنفيذ هذه الخطوة - قبل أن يكون من الممكن البدء في مفاوضات السلام.

بعض القادة الأوروبيين الذين حضروا الاجتماع "حصلوا على الانطباع بأن ترامب ليس متفائلًا بشأن النتائج المحتملة للقاء". كما يتبين من التقرير، بحسب عدة مصادر، أن "جميع الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على وجوب إشراك أوكرانيا في مفاوضات التسوية - وأنها هي من ستقرر أي تنازلات إقليمية هي مستعدة لتقديمها. بالإضافة إلى ذلك، اتفقوا على أن ترامب سيفرض عقوبات جديدة على روسيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار."

في هذا السياق، ذكرت مصادر إضافية أن "زعماء أوروبا خرجوا من المحادثة بشعور إيجابي حيال خطط ترامب للقاء مع بوتين". ومن الذين اقتبسوا في الخبر قال إن "وقف إطلاق النار يتصدر أولويات الرئيس الأمريكي"، وشخص آخر أعرب عن ثقته بأنه لن تُجرى أي مفاوضات حول الأراضي في أوكرانيا – بدون حضورها".