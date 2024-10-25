على خلفية قمة بريكس، الرئيس الأوكراني يهاجم غوتيريش

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الخميس) رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خلفية قمة البريكس المنعقدة في كازان بروسيا.

هاجم زيلينسكي الأمين العام وقال: "الآن، عندما يجتمع العديد من قادة الدول في قمة بوتين في كازان، وعندما يمكنهم فعليًا في نفس الوقت الذي تعقد فيه هذه القمة تحريك القوات من كوريا الشمالية الى الجبهة في أوكرانيا مصحوبة بكلمات حول" "منع التوترات المزعومة’، ما زلنا مقتنعين بأن الفائز لن يكون المجرم، من يدمر ويطرد، بل من يوحد الشعوب على أساس القيم الإنسانية الأساسية وميثاق الأمم المتحدة".

Grigory Sysoyev/Photo host brics-russia2024.ru via AP

وأضاف رئيس أوكرانيا: "إذا نجحنا في إنهاء هذه الحرب إلى نهايتها العادلة، فإن أي دولة أخرى قد يتم التخطيط لعدوان مماثل ضدها يمكن أن تتأكد من أن العالم سيكون لديه القوة والوحدة لدعم القانون الدولي. وهذا ليس مرتبطا مع أوكرانيا .اليوم، في اليوم الدولي للأمم المتحدة، من الضروري أن نقول هذا بشكل خاص".

"إن الغرض الذي أنشئت الأمم المتحدة من أجله لا يحظى بحماية مجلس الأمن، ولا حتى من قبل مسؤولي الأمم المتحدة، ولكن من خلال أشكال التعاون مثل منصة شبه جزيرة القرم أو قمة السلام. أريد أن أذكر البيروقراطية الدولية والقادة السياسيين بأن اليوم هي يوم الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم، وليس في مكان ما في قازان".

وفي الوقت نفسه، التقى غوتيريش بالرئيس الروسي، وكذلك برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، على هامش قمة البريكس. وهذا هو الاجتماع الأول للأمين العام للأمم المتحدة مع رئيس روسيا منذ أن التقيا في بداية الحرب في أوكرانيا. وللتذكير، هناك مذكرة اعتقال دولية بحق بوتين من قبل المحكمة الجنائية في لاهاي، وهي إحدى هيئات الأمم المتحدة. ويشار أيضا أن غوتيريش حضر إلى القمة في كازان، لكنه رفض الحضور إلى قمة السلام الأوكرانية في سويسرا التي عقدت في الصيف.