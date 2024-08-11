زيلينسكي يعترف للمرة الأولى: "الجيش الأوكراني ينفذ أنشطة عملياتية على الأراضي الروسية"

دخل الغزو الأوكراني للأراضي الروسية يومه السادس اليوم (الأحد)، ورغم أنه يبدو أن القوات الروسية أبطأت تقدم القوات الأوكرانية، إلا أن الصورة على الأرض تبدو غامضة والقوات الأوكرانية تحافظ على تعتيم كامل على العملية.

خاطب رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الدول الغربية في تلغرام: "أوكرانيا تشكر جميع شركائها، الذين يساعدونها في الأنظمة الدفاعية والقوات الجوية. ولكن من أجل وقف الإرهاب الروسي حقًا، لا نحتاج فقط إلى الدفاع الجوي، الذي سيحمي مواطنينا ومدننا، ولكن أيضاً من أجل اتخاذ قرارات قوية من جانب حلفائنا - لإزالة القيود المفروضة على عملياتنا الدفاعية. فعندما لا يكون نطاق إطلاق النار في أوكرانيا محدوداً، فإن هذه الحرب سوف تكون محدودة بالتأكيد - وسوف نكون كذلك قادرين من الاقتراب من النهاية العادلة."

ويبدو أن زيلينسكي كان يقصد في كلماته الضغط الذي تمارسه أوكرانيا على الولايات المتحدة للسماح لها باستخدام صواريخ ATACMS لمهاجمة القوات الروسية داخل الأراضي الروسية. وقبل بضعة أيام، نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" أن المسؤولين الأوكرانيين طلبوا من واشنطن السماح بذلك لاستخدام صواريخ ATACMS بعيدة المدى من أجل ضرب المطارات التي تستخدمها روسيا لمهاجمة القوات الروسية في منطقة كورسك. ولم يعرب الغرب حتى الآن عن أي معارضة للغزو الأوكراني لروسيا، بينما قال البنتاغون إنه ليس تصعيدًا بالنسبة لهم.

الليلة الماضية، اعترف زيلينسكي للمرة الأولى بأن جيشه ينفذ أنشطة عملياتية على الأراضي الروسية، عندما قال في خطابه اليومي: "أبلغني رئيس الأركان سيرسكي عدة مرات خلال النهار عن حالة الجبهة وأنشطتنا التي تحرك الحرب الى منطقة الغازي". في غضون ذلك، أرسلت روسيا تعزيزات إلى منطقة القتال في كورسك، وقوات احتياطية، لكن لم تظهر حتى الآن أي سجلات تشير إلى أي عمليات منظمة أو قتال على الأرض. روسيا تنقل إلى منطقة كورسك القوات التي شاركت في القتال على جبهة خاركيف.

Russian Defense Ministry Press Service

إلى ذلك، قال قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للواء 92 لقناة "سوسبيلانا" الأوكرانية اليوم، إنه بسبب الغزو الأوكراني لمنطقة كورسك، انخفض القصف المدفعي من القوات الروسية باتجاه خاركيف. أعلنت وزارة حالات الطوارئ في روسيا أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف مدني من مناطق القتال في منطقة كورسك. وقال المكتب إن بعضهم انتقل إلى أماكن الإقامة المؤقتة، والبعض الآخر انتقل للعيش مع أقاربه. ويوجد حوالي أربعة آلاف مواطن في أماكن الإقامة المؤقتة حتى الآن:.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاع الجوي اعترض 14 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا وأربعة صواريخ باليستية تكتيكية باتجاه منطقة كورسك هذا الصباح، وقال مسؤولون في كورسك إن 13 شخصا أصيبوا في المدينة بعد سقوط شظية من صاروخ أوكراني تم اعتراضه على مبنى سكني مكون من تسعة طوابق.