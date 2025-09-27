زيلينسكي: تسلمنا نظام باتريوت المضادة للطائرات من إسرائيل ونشرناه بالفعل

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن "منظومة دفاع جوي إسرائيلية من طراز باتريوت تعمل على الأراضي الأوكرانية منذ شهر"، يُمثل هذا الإعلان تحولاً كبيراً في الدعم العسكري لكييف، في ظل استمرار تعرض البلاد لهجمات صاروخية روسية مكثفة تستهدف بنيتها التحتية للطاقة ومدنها الرئيسية.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف، اليوم السبت، إن "منظومة إسرائيلية (باتريوت) تعمل في أوكرانيا منذ شهر". ولم يُحدد ما إذا كانت أوكرانيا قد اشترت المنظومة أم قدمتها إسرائيل مجاناً. ومع ذلك، أشار إلى أنه من المتوقع تسليم بطاريتين إضافيتين في الخريف، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد زيلينسكي، خلال مقابلة مع برنامج The Axios Show، على أنه طلب من الرئيس الأمريكي تزويد بلاده بصواريخ "توماهوك" Tomahawk، قد يُجبر بوتين على دخول محادثات سلام، ربما دون أن تضطر أوكرانيا لاستخدامه، حسبما ذكرت مصادر أوكرانية مطلعة لموقع "أكسيوس".

ولم يُسمِّ زيلينسكي نظام الأسلحة الذي طلبه خلال المقابلة التلفزيونية، لكنه قال إن روسيا إذا علمت بامتلاك أوكرانيا له "سيزداد عليها الضغط بشكل كبير لإجراء محادثات".

ولفت زيلينسكي إلى أن ترمب أخبره، عندما طلب نظام الأسلحة الجديد، إن "الولايات المتحدة ستعمل على ذلك"، إذ قال مصدر مطلع إن "نظام توماهوك هو الوحيد في القائمة الذي لم يوافق ترمب على بيعه لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) نيابةً عن أوكرانيا"، وتابع "إن أولى شحنات الأسلحة في إطار برنامج جديد تم الاتفاق عليه بين الولايات المتحدة، وحلفاء أوكرانيا الأوروبيين، ستشمل صواريخ عالية القيمة".

وعندما سُئل عن الشيء الوحيد الذي يمكن لترمب فعله لمساعدة أوكرانيا على كسب الحرب، قال زيلينسكي: "أعتقد أن الرئيس ترمب يعلم. قلت له أمس ما نحتاجه، شيء واحد".وأضاف: "بالمناسبة، نحن بحاجة إليه، لكن هذا لا يعني أننا سنستخدمه. لأنه إذا حصلنا عليه، أعتقد أنه سيشكل ضغطاً إضافياً على بوتين للجلوس والتحدث"، ملمحاً إلى إمكانية وضع شروط على استخدام أوكرانيا للنظام بناءً على سلوك روسيا.

وأكد مسؤول أوكراني ومصدر آخر مطلع على الاجتماع أن النظام هو "توماهوك" للصواريخ بعيدة المدى ودقيقة التوجيه.