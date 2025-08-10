ترامب يدرس دعوة زيلينسكي للقمة مع بوتين في ألاسكا

قد يعجبك أيضًا -

أفادت شبكة NBC صباح الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لحضور قمته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المقررة يوم الجمعة في ألاسكا. ومع ذلك، حتى في حال حضور زيلينسكي، فمن غير الواضح ما إذا كان سيجتمع مع بوتين في نفس الغرفة. إضافةً إلى ذلك، يخطط ترامب حاليًا للقاء بوتين فقط، بناءً على طلبه.

قال مصدر مطلع لشبكة NBC: "الجميع متفائلون جدًا بحدوث ذلك". وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة قد دعت زيلينسكي رسميًا لزيارة ألاسكا، قال: "الرئيس منفتح على عقد قمة ثلاثية مع الزعيمين. ويركز البيت الأبيض حاليًا على التخطيط للاجتماع الذي طلبه الرئيس بوتين".

لم ترد كييف على التقرير. إضافةً إلى ذلك، صرّح البيت الأبيض في البداية بأن لقاء بوتين وزيلينسكي شرطٌ للقاء ترامب والرئيس الروسي، لكن ترامب نفى ذلك لاحقًا.

يُذكر أن ترامب أعلن مساء الجمعة أنه يتوقع لقاء بوتين في ألاسكا يوم الجمعة القادم. كانت آخر زيارة لبوتين للولايات المتحدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر/أيلول 2015. وأكد الكرملين اللقاء، حيث قال مستشار بوتين، يوري أوشكوف: "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، لذا من المنطقي أن يُعقد الاجتماع في ألاسكا". ومن المتوقع أن يناقش الزعيمان، من بين أمور أخرى، وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. وقال ترامب إنه "يعتقد أن بوتين وزيلينسكي يرغبان في تحقيق السلام".