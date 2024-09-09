لن تكونوا لوحدكم: السويد ترسل مساعدات عسكرية لأوكرانيا بمبلغ يزيد عن 400 مليون دولار

سترسل السويد حزمة المساعدات السابعة عشرة لأوكرانيا، والتي تتضمن تدابير دعم عسكري جديدة يبلغ مجموعها 4.6 مليار كرونة سويدية - أو 443 مليون دولار - بحسب ما أعلن وزير الدفاع السويدي بال جونسون اليوم (الاثنين).

وستشمل حزمة المساعدات الجديدة ذخيرة لمركبات المشاة القتالية التي تبرعت بها السويد بالفعل، بالإضافة إلى المشتريات التي ستسهل نقل طائرات Gripen المقاتلة في المستقبل، على الرغم من أن هذا النقل لم يتقرر بعد وقال جونسون بمؤتمر صحافي "نريد أن تكون لدينا القدرة للتبرع بالطائرات لأوكرانيا في مرحلة لاحقة".

وقال جونسون إن الدعم يشمل أيضًا طائرات حربية إضافية وصواريخ ومعدات تمويه، بالإضافة إلى تمويل لدعم المشتريات الدفاعية لأوكرانيا. حوالي نصف قيمة الحزمة كانت مكونة من الأجزاء اللازمة لإنتاج أحدث طراز من الطائرات المقاتلة السويدية Gripen E لقواتها الجوية. وهذا يعني أن السويد لن تضطر، كما كان مخططًا مسبقًا، إلى "تفكيك" نماذج C/D الحالية كجزء من الترقية، مما يسمح للطائرات القديمة بالانتقال إلى أوكرانيا في موعد مستقبلي.