وفقًا لمسودة خطة السلام تدعمها بروكسيل: أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي بداية عام 2027

وسط تصاعد ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوكرانيا للموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب قبل نهاية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أظهرت وثيقة آخر مقترح لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتدعمه بروكسل، عرضاً لانضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2027.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" التي اطلعت على آخر مسودة لمقترح السلام، إن مسؤولين أوكرانيين وأوروبيين قدموا المقترح إلى واشنطن، وإن المقترح نص على انضمام كييف إلى الاتحاد في الأول من يناير/كانون الثاني من عام 2027. والخطة التي قدمت إلى واشنطن هي نسخة منقحة من المقترح الذي أعلنته إدارة ترمب لإنهاء الحرب، وهي خطة رأت أوكرانيا والحلفاء الأوروبيين أنها "منحازة إلى روسيا".وذكرت "فاينانشيال تايمز"، أن الدعم الأميركي للخطة سيعني أيضاً أن ترمب قد يضغط على الرئيس المجري فيكتور أوربان، والذي عرقل عملية انضمام أوكرانيا حتى الآن، للتخلي عن معارضته لعضويتها.

ويأتي المقترح الأخير فيما يصعد ترمب ضغوطه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للموافقة على اتفاق للسلام بحلول أعياد الميلاد في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وقال مسؤولون مؤيدون لطموحات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية تدرك الآن أنها لا يجب أن تقوض عملية السلام عبر معارضة الإطار الزمني السريع لعضوية كييف في الاتحاد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اقترح تحقيق تقدم في محادثات السلام الأوروبية للمشاركة في اجتماع برلين، بينما يسعى القادة الأوروبيون لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وقال مسؤولون اطلعوا على المسودة إن خطة السلام ستجبر بروكسل على إعادة التفكير في عملية توسيع الاتحاد بأكملها، بما في ذلك قضايا مثل الإطار الزمني للحصول على حق الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي وحقوق التصويت.

ومن جهته قال زيلينسكي للصحافيين في كييف، أمس الخميس، إن "قضية مستقبل عضوية بالاتحاد الأوروبي، تعتمد بشكل كبير على الأوروبيين، وعلى الأميركيين أيضاً في الحقيقة".وأضاف "إذا وافقنا على خطة تنص على تاريخ لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، فإن الأميركيين، كطرف في هذه الاتفاقية، سيفعلون كل شيء حتى لا تتم عرقلة مسارنا الأوروبي عبر أعضاء آخرين في أوروبا، يمكن لواشنطن التأثير عليهم".