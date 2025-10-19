الشرط الصعب الذي طلبه بوتين من ترامب لإنهاء الحرب

في مكالمة هاتفية مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع الماضي، طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من كييف التنازل عن السيطرة الكاملة على دونيتسك، وهي منطقة استراتيجية حيوية في شرق أوكرانيا، كشرط لإنهاء الحرب، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المكالمة لصحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد).

حاول بوتين احتلال المنطقة وفشل لمدة 11 عامًا، وتم صده مرارًا وتكرارًا من قبل القوات الأوكرانية التي تتمركز بعمق في منطقة يُعتقد أنها تشكل خط دفاع رئيسي ضد أي تقدم روسي سريع نحو عاصمتهم. تركيز بوتين على دونيتسك يشير إلى أنه لم يتراجع عن مطالبه السابقة التي أبقت النزاع في طريق مسدود، وذلك رغم تفاؤل ترامب بإمكانية التوصل إلى صفقة، بحسب ما قاله المسؤولون.

روسيا أو جماعات مدعومة من قبل روسيا طالبت بأجزاء من المنطقة منذ عام 2014، لكنها لم تنجح أبداً في احتلال كامل المنطقة بالقوة. بحسب التقرير، في محادثة بين ترامب وبوتين، ألمح الزعيم الروسي إلى أنه سيكون مستعداً للتخلي عن أجزاء من منطقتين أخريين في أوكرانيا كان قد احتل جزءاً منهما، زابوريجيا وخيرسون، مقابل السيطرة الكاملة على دونيتسك. هذه مطالبة إقليمية شاملة لكن بدرجة أقل قليلاً من تلك التي طرحها في أغسطس\اب في القمة بين ترامب وبوتين في أنكوراج.