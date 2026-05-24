هجوم صاروخي غير مسبوق على كييف: قتلى وعشرات الجرحى

وقع هجوم واسع النطاق وكثيف بالصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية الليلة (الأحد) في أنحاء أوكرانيا، فيما يبدو كأحد أعنف الهجمات التي تعرضت لها البلاد في الآونة الأخيرة. أفاد رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، أن ما لا يقل عن 83 شخصًا أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة، وأضاف: "للأسف هناك أيضًا قتلى". كانت كييف الهدف الرئيسي للهجوم، وسُجل فيها أيضًا أكبر عدد من الإصابات.

شملت الهجوم الروسي ترسانة متنوعة من حوالي 90 صاروخًا من أنواع مختلفة، من بينها 36 صاروخًا باليستيًا يصعب اعتراضها. بالإضافة إلى ذلك، أطلق الجيش الروسي سربًا غير مسبوق من حوالي 600 طائرة مسيرة انتحارية باتجاه أهداف في جميع أنحاء البلاد.

أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية عملت بكثافة، لكن زيلينسكي اعترف بأنه لم يتم اعتراض جميع الصواريخ. جزء كبير منها تمكن من اختراق غلاف الدفاع وضرب بشكل مباشر مناطق سكنية وبنية تحتية في العاصمة كييف.

الضرر في المنطقة شديد للغاية ويتركز في مناطق مدنية واضحة: ثلاثة صواريخ أصابت بشكل مباشر منشأة لتزويد المياه، مما يثير مخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في تدفق المياه للسكان. بالإضافة إلى ذلك، تضررت عشرات المباني السكنية من جراء الانفجارات والإصابات المباشرة، وتعرض عدد من المدارس العادية لأضرار جسيمة. كذلك، اندلع سوق محلي واشتعل بالكامل نتيجة القصف. أطلقت روسيا صاروخها الباليستي الجديد والمتقدم "أورشنيك" باتجاه مدينة بيلا تسيركفا جنوب كييف.

انتقد زيلينسكي بشدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, وأشار الى أنه "لم يعد قادراً حتى على نطق كلمة 'هورا' بوضوح ويتمتم بكلامه"، ومع ذلك لا يزال يختار توجيه موارده العسكرية لتدمير منازل مواطنين أبرياء.

تواصل السلطات في أوكرانيا عمليات الإنقاذ والإغاثة من بين الأنقاض، ومن المحتمل أن يرتفع عدد الضحايا النهائي في الساعات القريبة مع تقدم عمليات تمشيط المباني المتضررة.