تقرير:"البيت الأبيض يعتقد أن بعض القادة الأوروبيين يدعمون علنا جهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا ويعرقلونها سرا"

قد يعجبك أيضًا -

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله، اليوم السبت، إن "مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".وأضاف"دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للحرب الروسية - الأوكرانية دون أن تخاطر بأي شيء.ونقل الموقع عن المسؤول قوله إن ترمب يفكر في وقف مساعيه لإنهاء الحرب الأوكرانية - الروسية إلى أن يُظهر الطرفان مرونة كافية للتوصل إلى اتفاق.

وذكر الموقع على لسان مسؤول بيالبيت الأابيض "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".

لكن مسؤولاً أوروبياً عبّر لـ«أكسيوس» عن دهشته إزاء الانتقادات الأميركية، مؤكداً أن أوروبا تعمل حالياً على فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا.