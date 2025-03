أفاد مصدر مطلع على طريقة التفكير في الكرملين، صباح اليوم (الأحد)، في محادثة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "من الواضح أن بوتين يستمتع بالعرض"، في إشارة إلى اللقاء المصور بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة الماضية، مضيفا "الآن يعتقد بوتين أنه قادر على الدفع من أجل مطالب أكبر في أوكرانيا".

ويدعي المصدر أن "هذا اللقاء كان انتصارا لبوتين أكبر من كل معاركه العسكرية منذ بداية الحرب". ووفقاً للمصدر، فإنه يتوقع أن يتصل بوتين بترامب في الأيام المقبلة ليزعم بأن زيلينسكي ليس شخصاً يمكن العمل معه ويجب استبداله – وهو ادعاء تردد أصداءه بالفعل في موسكو وواشنطن.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "ترامب شخص براغماتي ذو تفكير سليم". ويزعم أن الأوروبيين، مقارنة بالرئيس الأمريكي، متعجرفون. "تقول الولايات المتحدة بصراحة إنها تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا، لكن أوروبا تطالب بمواصلة الحرب".

إضافة إلى ذلك، أعرب لافروف عن معارضته لنشر قوات "حفظ السلام" بالقرب من حدود روسيا. "لا يستطيع الغرب تفسير ما سيحدث لأراضي أوكرانيا واللغة الروسية إذا تم نشر قوات حفظ السلام الأوروبية."

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبي بي سي ردا على الأحداث إن بريطانيا وفرنسا ستعملان مع كييف لوقف القتال ومناقشة خطة للمستقبل مع الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يستضيف ستارمر قمة للزعماء الأوروبيين والكنديين في لندن اليوم لمناقشة دعم أوكرانيا. ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي، الموجود الآن في إنجلترا، بالملك تشارلز بعد ظهر اليوم.

