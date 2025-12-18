نتنياهو يترأس فريقًا وزاريًا لتحديد صلاحيات لجنة تحقيق بديلة في إخفاقات 7 أكتوبر

يترأس رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريقًا وزاريًا خاصًا يتولى تحديد صلاحيات ومهام لجنة التحقيق البديلة في إخفاقات السابع من أكتوبر، وذلك في إطار مشروع قانون من المقرر عرضه للمصادقة في لجنة الوزراء يوم الاثنين المقبل.

وبحسب التفاصيل، كان من المفترض أن يتولى وزير القضاء ياريف ليفين رئاسة الفريق الوزاري، إلا أنه طلب إعفاءه من المهمة، ما دفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار برئاسة الفريق بنفسه، دون تكليف وزير آخر.

وينص مشروع قانون “لجنة تحقيق وطنية–حكومية”، الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر من حزب الليكود، على تشكيل لجنة بديلة للجنة التحقيق الرسمية، على أن يتم تعيين أعضائها من قبل الائتلاف والمعارضة. ويسعى مقدمو القانون إلى تعيين أعضاء اللجنة بأغلبية 80 عضو كنيست، وفي حال فشل التوافق، يختار الائتلاف ثلاثة أعضاء والمعارضة ثلاثة آخرين. أما في حال امتناع المعارضة عن المشاركة، فسيقوم رئيس الكنيست أمير أوحانا بتعيين الأعضاء، ما يمنح الائتلاف سيطرة كاملة على تشكيل اللجنة.

كما ينص المشروع على تعيين رئيسين للجنة في حال غياب التوافق، أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، إضافة إلى إشراك أربعة ممثلين عن عائلات القتلى للإشراف على عمل اللجنة.

من جانبه، هاجم زعيم حزب “المعسكر الوطني” بيني غانتس الخطوة، معتبرًا أن تشكيل “لجنة تحقيق سياسية” في أكبر إخفاق أمني بتاريخ إسرائيل يمثل مساسًا بالأمن وإهانة لعائلات الضحايا، داعيًا أعضاء الائتلاف إلى دعم مشروع قانون بديل لتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة.

وكانت الحكومة قد قررت قبل نحو شهر المضي قدمًا في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة، على أن تسعى للحصول على توافق جماهيري واسع. ووفق القرار، مُنحت اللجنة الوزارية الخاصة برئاسة نتنياهو مهلة 45 يومًا لصياغة توصياتها بشأن صلاحيات اللجنة وفترات التحقيق.