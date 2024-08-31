تقرير: مقتل خمسة على الأقل في هجوم أوكراني في روسيا

الهجوم الأوكراني في روسيا مستمر: أفيد اليوم (السبت) عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 46 آخرين في هجوم استهدف مدينة بيلغورود في جنوب غرب روسيا. وبحسب رئيس البلدية، تم نقل 37 من المصابين، بينهم سبعة أطفال، إلى مستشفيات المدينة الواقعة على بعد 40 كلم شمال الحدود بين البلدين.

وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم وقالت: "ندعو مرة أخرى جميع الحكومات المسؤولة والمنظمات الدولية ذات الصلة إلى إدانة هذا الهجوم الإرهابي الوحشي بشدة والإدانة العلنية للنظام في كييف وشركائه الغربيين الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم". كما أفادت التقارير أن "العملية العسكرية الخاصة" التي تقوم بها روسيا ستستمر حتى تحقيق جميع الأهداف، بما في ذلك "تفكيك أوكرانيا من السلاح".

وأعلنت السلطات الروسية عبر قناة تيليغرام أنها فتحت قضية جنائية بشأن الهجوم. كما أفادوا بأن امرأة أصيبت خلال قصف أوكراني آخر على بلدة كينو الحدودية في منطقة بلغورود.

ونفذت أوكرانيا هجمات متكررة على المدينة وغيرها من المناطق الحدودية الروسية في الأشهر الأخيرة، وكانت بيلغورود محور الهجمات.