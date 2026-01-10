الخارجية الأوكرانية: مجلس الأمن سيعقد اجتماعا طارئا الإثنين الوشيك لمناقشة "الانتهاكات الروسية لميثاق الأمم المتحدة"

سيعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً لمناقشة "الانتهاكات الروسية لميثاق الأمم المتحدة"، الإثنين الوشيك، ومناقشة استخدام روسيا صاروخ باليستي متوسط المدى من طراز "أوريشنك"، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية على منصة"إكس"، اليوم السبت، فيما ذكرت السلطات الروسية أن "هجوما أوكرانياً بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق بمستودع للنفط في مدينة أوكتيابرسكي في الجزء الجنوبي من منطقة فولجوجراد الروسية".

وأضافت الخارجية الأوكرانية"نحث أعضاء مجلس الأمن على إظهار وحدة الهدف من خلال المطالبة بإنهاء العدوان، وحماية المدنيين، وتقديم دعم ثابت لسيادة أوكرانيا". واعتبر سيبيها أن الهجمات الروسية تقوض جهود الأمن والسلام الدوليين التي تبذلها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وشركاء آخرون، مشيراً إلى أنه على المجتمع الدولي التحرك الآن لضمان المساءلة، وزيادة الضغط على المعتدي، وإرساء سلام دائم.

وذكر الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه قصف مستودع جوتوفسكايا النفطي خلال الليل. وكانت أوكرانيا، قد استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا بشكل متكرر خلال الشهور القليلة الماضية، بهدف تقويض قدرة موسكو على تمويل حملتها العسكرية ضد كييف.

من جهة أخرى، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد لقاء في منتدى دافوس الاقتصادي المرتقب، إذ يُتوقع أن يفضي إلى توقيع اتفاق ضخم لإعادة إعمار أوكرانيا، في وقت أعلنت فيه بريطانيا تخصيص 200 مليون جنيه إسترليني لتمويل الاستعدادات لاحتمال نشر قوات في كييف، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا.

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية بأن الولايات المتحدة وأوكرانيا تخططان لتوقيع ما سمته "اتفاق الازدهار" لإعادة الإعمار، خلال اجتماع لقادة العالم في منتدى دافوس الاقتصادي الذي سيعقد في الفترة من 19 إلى 23 يناير الجاري.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد استهدفت، الخميس، منشآت البنية التحتية للطاقة التي تُغذي الصناعات الدفاعية الأوكرانية، ومستودعات الوقود.