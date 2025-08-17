ترامب: "تقدم كبير مع روسيا - ترقبوا"

قد يعجبك أيضًا -

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بروكسل اليوم (الأحد) برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي استقبلته في مقرها. في الوقت نفسه، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى "تقدم ملحوظ" مع روسيا، ودعا الجمهور الى أن "يكون مترقبين".

كما ذُكر سابقًا، أعلنت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك: "سندعم أوكرانيا مهما طال الزمن، من أجل سلام عادل ودائم. لا يمكن وضع قيود على قواتها المسلحة". وأضافت أن على أوكرانيا أن تصبح "درعًا منيعًا" في وجه أعدائها، وشددت على ضرورة تعزيز صناعة الدفاع، وخاصةً في مجال الطائرات المسيرة، وأوضحت: "لا يمكن تغيير الحدود الدولية بالقوة".

رئيسة المفوضية أشارت إلى نيتها دفع حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا حتى شهر سبتمبر\أيلول، وأكدت أن "أوكرانيا وحدها هي التي تستطيع اختيار مصيرها بنفسها". وبحسب قولها، فإن الاتحاد الأوروبي سيبذل كل ما في وسعه من أجل التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو.

بالتوازي، قال المستشار الكبير للرئيس، ويتكوف، في مقابلة مع قناة CNN إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب "يريد وقف إطلاق نار واتفاق سلام سريع يضمن حماية دول أوروبا"، وأضاف أنه تم الاتفاق في الاجتماع على ضمانات أمنية هامة لأوكرانيا. وبحسب قوله، من المتوقع أن تناقش الولايات المتحدة أيضاً مسألة التنازلات الإقليمية مع كييف.

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو أجرى مقابلة مع شبكتي NBC و-ABC وشرح أنه "لكي تنتهي الحرب، هناك أمور تريدها روسيا ولن تتمكن من الحصول عليها، وهناك أمور تريدها أوكرانيا ولن تحققها". وأكد أن وقف إطلاق النار لا يزال "مطروحًا على الطاولة" لكن الروس لم يوافقوا عليه بعد، وحذّر: "إذا لم نتوصل إلى اتفاق - ستكون هناك عواقب إضافية على روسيا، بما في ذلك عقوبات شديدة".

وأضاف روبيو أنه يجب إجراء نقاش حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا، وأنه تم تحديد اجتماع متابعة مع زيلينسكي وقادة أوروبا ليوم الاثنين: "الطريقة الوحيدة للتوصل إلى اتفاق هي أن يقدم كل طرف شيئًا ويحصل على شيء".

نذكر أن رئيس أوكرانيا زيلينسكي أعلن أمس أنه سيصل يوم الاثنين إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وذلك بعد انتهاء القمة بين ترامب ورئيس روسيا فلاديمير بوتين في ألاسكا في الليلة السابقة. في ختام القمة تحدث ترامب مع زيلينسكي في مكالمة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تم إطلاع قادة الناتو أيضًا على مجرياتها.

كما تطرق السيناتور روبيو أيضًا إلى التقارير التي تفيد بأن ترامب طرح في القمة فكرة تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا "مستوحاة من البند الخامس" لحلف الناتو، وقال: "هذا ما نعمل عليه. هيكل شيء كهذا لا يزال بحاجة إلى بناء وتخطيط. غدًا سيكون هنا رؤساء دول مع زيلينسكي، وسنناقش التفاصيل – كيف سيعمل ذلك وكيف سيبدو".

وقد شدد على أنه "يجب أن يكون هناك اتفاق أيضاً بشأن قضايا الأراضي والحدود"، وأضاف أن لأوكرانيا، كدولة ذات سيادة، الحق في إبرام اتفاقيات أمنية – بما في ذلك مع الولايات المتحدة.

وبحسب قوله، فإن قضية إعادة الأطفال الذين اختطفتهم روسيا من أوكرانيا "طُرحت في كل المحافل الممكنة، بما في ذلك المحادثات مع موسكو. يجب إعادة الأطفال إلى آبائهم". ورفض روبيو مزاعم زيارة القادة الأوروبيين لواشنطن "لحماية زيلينسكي من التنمر": "هذه رواية سخيفة من وسائل الإعلام. إنهم يأتون لأنهم يريدون ذلك، لقد دعوناهم".

نشر زيلينسكي على حسابه على X: "أجرينا محادثة مطولة وجوهرية... تؤكد أوكرانيا استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام". ووفقًا له، تدعم أوكرانيا اقتراح ترامب بعقد اجتماع ثلاثي بين واشنطن وموسكو وكييف. وشدد على أهمية مشاركة القادة الأوروبيين في المحادثات، لضمان ضمانات أمنية موثوقة إلى جانب الضمانات الأمريكية.