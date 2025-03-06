أفادت تقارير أجنبية نشرت صباح اليوم (الخميس)، أن أربعة مسؤولين كبار في الوفد المرافق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجروا مناقشات سرية مع بعض المعارضين السياسيين للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن التقدم في الانتخابات في أوكرانيا. وذلك على خلفية عدم استقرار العلاقات بين البلدين وتعليق المساعدات من الحكومة الأمريكية لكييف في حربهما.

ومن بين المعارضين السياسيين الذين تحدث معهم كبار المسؤولين المقربين من ترامب، زعيمة المعارضة الأوكرانية يوليا فولوديميريفنا تيموشينكو، التي شغلت سابقًا منصب رئيس الحكومة في أوكرانيا. وكذلك، وكبار أعضاء حزب بترو بوروشينكو، الرئيس الذي سبق زيلينسكي.

وتخضع أوكرانيا حالياً للقانون العسكري، ويزعم معارضو إجراء الانتخابات في هذا الوقت أنها قد تكون فوضوية وتصب في مصلحة روسيا. خاصة بجانب حقيقة أن هناك العديد من الناخبين المحتملين الذين يخدمون في الجبهة أو يعيشون كلاجئين خارج بلادهم بسبب الحرب.

ويعتقد مساعدو ترامب أن زيلينسكي سيخسر الانتخابات بسبب الإرهاق من الحرب والإحباط العام بسبب الفساد. وفي استطلاع للرأي بريطاني أجري هذا الأسبوع بعد الانفجار الذي وقع في البيت الأبيض، قال 44% إنهم سيدعمون زيلينسكي لترشحه للرئاسة. وبحسب الاستطلاع، فإن فاليري زلوزني، قائد الجيش السابق الذي يشغل الآن منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة، حصل على حوالي 24%، بينما أيد 10% فقط بوروشينكو، المعروف باسم "ملك الشوكولاتة" بفضل إمبراطوريته في صناعة الحلويات. تحظى تيموشينكو بدعم 5.7% فقط.

وقال خبير كبير في السياسة الجمهورية الخارجية: "يتحدث المقربون من بوروشينكو مع مسؤولي ترامب ويقدمون أنفسهم كحلفاء له، وهو ما سيكون من الأسهل العمل معهم، وسيوافقون على العديد من الأشياء التي لا يوافق عليها زيلينسكي".