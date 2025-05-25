بوتين في ورطة: جيشه في أوكرانيا في حالة أسوأ مما ورد في التقارير

ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم (الأحد) أن الجيش الروسي في حالة تراجع على أرض المعركة، وربما يواجه في العام المقبل نقصا حادا في القوى البشرية والأسلحة. ويأتي ذلك على الرغم من تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، بحسب مسؤولين وخبراء عسكريين أميركيين وأوروبيين.

وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من أنه يبدو في الأيام الأخيرة أن ترامب قرر التخلي عن التهديد بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا، إذا لم توافق الأخيرة على وقف إطلاق النار مع أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، قدم ترامب اتفاقيات تجارية جديدة محتملة بعد محادثة استمرت ساعتين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. ويبدو أيضاً أن الرئيس الأميركي ينوي التخلي عن طاولة المفاوضات، تاركاً الوساطة للأوروبيين أو حتى للفاتيكان.

ومع ذلك، يزعم نحو اثني عشر مصدراً أن هذا هو الوقت المناسب تماماً للضغط على روسيا، أكثر من أي وقت مضى منذ اندلاع الحرب. وفي غياب اتفاق أو تدخل غربي جاد، فإن الحرب "من المرجح أن تستمر في الميل ببطء لصالح روسيا في عام 2025". ويأتي ذلك بحسب تقييم أجرته وكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA)، وقدمه رئيس الوكالة الفريق جيفري كراوس إلى الكونغرس قبل عشرة أيام. لكن الإنجازات الروسية "تتباطأ وتستمر على حساب الخسائر الكبيرة في الأفراد والمعدات".

Handout / National Police of Ukraine / AFP

وبحسب تقديرات وكالة استخبارات الدفاع، خسرت روسيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ما لا يقل عن عشرة آلاف مركبة قتالية برية، بما في ذلك أكثر من 3000 دبابة، بالإضافة إلى ما يقرب من 250 طائرة ومروحية وأكثر من 10 سفن بحرية.

وعلى مدار العام الماضي، استولت روسيا على 0.6% فقط من أراضي أوكرانيا، بتكلفة بلغت 1500 قتيل أو جريح يوميا، وفقا لمسؤولين غربيين. وقال ريتشارد برونز، الرئيس السابق لقيادة القوات المشتركة البريطانية، إن "روسيا لا تزال تحتل أجزاء من الأراضي تدريجيا، ولكن بثمن باهظ لا يطاق". وتشير بعض المصادر إلى أن إجمالي الخسائر الروسية تجاوز المليون جندي.

Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

والوضع في أوكرانيا، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من القتال، لا يبشر بالخير أيضاً. وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطة لتجنيد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما، والذين كانوا حتى الآن معفيين من الخدمة. وسيتعين على المجندين الجدد الالتزام بالخدمة العسكرية لمدة عام على الأقل، وفي المقابل سيتم منحهم منحة قدرها 24 ألف دولار أمريكي. وبالإضافة إلى ذلك، سوف يتلقون راتبًا شهريًا يعادل حوالي 3000 دولار شهريًا، وهو ستة أضعاف المتوسط ​​الوطني.