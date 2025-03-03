ستارمر: "مستقبل أوكرانيا ضروري لأمن بريطانيا"

تحدث رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر اليوم (الاثنين) في مجلس النواب وأشار إلى زيادة الإنفاق الدفاعي بسبب الوضع الأمني في أوكرانيا: "الأمن الاقتصادي هو الأمن القومي". وأوضح لاحقًا أن مستقبل أوكرانيا ضروري لأمن بلاده. جاءت هذه التصريحات على خلفية العاصفة التي اندلعت الأسبوع الماضي، بعد المواجهة العلنية في البيت الأبيض بين رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب والرئيس زيلينسكي.

وشدد ستارمر على أن "الخيارات الصعبة التي اتخذناها الأسبوع الماضي لم تنته بعد. ونحن نرى بوضوح أمامنا اختبار عصرنا - مفترق طرق في تاريخنا". وأضاف أن الزعماء الأوروبيين الذين اجتمعوا أمس في لندن لبحث قضية أوكرانيا تعاملوا مع القضية على أنها "عاجلة".

ووصف الاجتماع بأنه "قمة مثمرة" وقال إنه في إطار المناقشة تم تحديد استراتيجية بموجبها ستعمل بريطانيا وفرنسا وحلفاؤهما "بتعاون وثيق مع أوكرانيا على خطة لوقف القتال".

وترتكز الخطة الموضوعة على أربعة مبادئ: الأول هو أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا والضغط الاقتصادي على روسيا يجب أن يستمرا. ويتضمن ذلك قرضاً جديداً بقيمة 2.2 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا مأخوذ من عائدات الأصول الروسية المجمدة. والمبدأ الثاني هو أن أي سلام دائم يجب أن "يضمن سيادة وأمن أوكرانيا، التي يجب أن تكون على طاولة المفاوضات".

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المبدأ الثالث - في حالة التوصل إلى اتفاق سلام، ستواصل بريطانيا وحلفاؤها زيادة الدفاع والردع لأوكرانيا. والرابع هو تشكيل تحالف من الدول التي ستتولى الدفاع عن السلام.

وأوضح ستارمر أن بريطانيا ستلعب "دورا رائدا في تأمين السلام في أوكرانيا"، وأضاف: "ولكن لكي ينجح هذا الجهد، يجب أن يحظى بدعم أمريكي قوي أيضا". وقال أيضًا إن روسيا تشكل "تهديدًا في مياه بريطانيا وأجوائها" وبالتالي، من أجل أمنها، من الضروري إحلال السلام.

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في بريطانيا قال: "يجب أن نستثمر 3% من دخلنا القومي في الأمن لإعادة بناء الصناعة البريطانية بشكل أساسي".