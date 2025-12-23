مع 600 طائرات مسيرة و30 صواريخ: انتقام بوتين على اغتيال الجنرال

شن الجيش الروسي الليلة (الثلاثاء) هجومًا واسعًا على عدة مناطق في أوكرانيا، مستخدمًا أكثر من 600 طائرة مسيرة و30 صاروخًا. ووفقًا للتقارير، أسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم طفل يبلغ من العمر أربع سنوات في منطقة جيتومير وسط البلاد.

رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي، حذر بالفعل أمس من هجوم روسي، وقال إن "من طبيعة روسيا شن هجوم واسع النطاق في عيد الميلاد لدينا، وخاصة في 23، 24 و25 ديسمبر".

"بوتين لا يزال غير قادر على قبول حقيقة أنه يجب عليه التوقف عن القتل"، أضاف زيلينسكي، "وهذا يعني أن العالم لا يمارس ضغطاً كافياً على روسيا".

الهجوم الليلي الواسع الاضافي من قبل روسيا على أوكرانيا يأتي بعد اغتيال الضابط الرفيع في الجيش الروسي، الفريق فانييل سيرفارف، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم التدريب العملياتي في الجيش الروسي، حيث انفجرت عبوة لاصقة في سيارته أثناء توجهه إلى العمل. السلطات الروسية اتهمت على الفور الأجهزة الأمنية الأوكرانية بالاغتيال، بينما من جانب أوكرانيا لم يردوا على الاتهامات.