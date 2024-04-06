ألمانيا تحذر من توسع النفوذ الروسي في ليبيا وإنشاء قاعدة بحرية فيها

حذر قائد قيادة العمليات في الجيش الألماني، بيرند شوت، من “النفوذ العسكري الروسي المتزايد” في دول إفريقية من بينها ليبيا، وقال في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن نية روسيا الأصلية في ذلك هي سد الثغرات ذات الصلة بالسياسة الأمنية في ظل الفراغ الحالي وتحاول قلب الوضع لصالحها ودرء النفوذ الغربي.

وأضاف شوت أنه بعد الانقلابات العسكرية التي شهدها غرب أفريقيا في الأعوام الأخيرة، وسعت روسيا تدريجيا نفوذها وحلت محل دول غربية وأوروبية في الوجود في المنطقة.

وأشار إلى أن الوجود الروسي “يشكل حزاما بريا يمكن أن يمتد تقريبا من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر”، على حد قوله.

وحسب شوت تنشط روسيا عسكريا في بوركينا فاسو ومالي وسط بوادر على بدء التعاون العسكري في النيجر، إلى جانب الاجتماعات التي تجري على المستوى السياسي في تشاد كما تنشط القوات الروسية في ليبيا منذ عام 2016 على شكل مجموعة تدعى فاغنر والتي شاركت في الحرب على طرابلس مع قوات حفتر عام 2019 .

وأرجع تحركات موسكو إلى أن إدارة الأزمات الدولية والدفاع الوطني ودفاع التحالفات مرتبطة بعضها ببعض، معتبرا أن التعامل مع الأمر عسكريا يمثل تحديا رئيسيا، ليس لألمانيا فحسب، بل للتحالفات الغربية الأخرى.

وتتصاعد التقارير المحذرة من نشاط محتمل لروسيا في إفريقيا خاصة تلك التقارير الصادرة عن أوروبا التي تعبرعن قلقها في مناسبات عدة من النفوذ الروسي في دول تقابلها وتجاورها في الساحل.

ونقلت جريدة ألمانية معلومات أوروبية تشير إلى خطط محتملة لإنشاء قاعدة بحرية روسية في ليبيا، حيث تستغل موسكو عدم الاستقرار السياسي في البلاد لتوسيع نفوذها.

وأشارت ، في تقرير لها الخميس، إلى معاناة ليبيا منذ العام 2011 من عدم الاستقرار السياسي والقتال المتكرر وعواقب الفيضانات المدمرة في 2023، وهو ما تستغله روسيا لتوسيع نفوذها في ليبيا، حسب رسالة داخلية من وزارة الخارجية الألمانية في نهاية آذار / مارس المنقضي.