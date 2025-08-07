الكرملين يؤكد: ترامب وبوتين سيلتقيان الأسبوع المقبل

قد يعجبك أيضًا -

أكد الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا يوم الخميس على عقد لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب. سيُعقد اللقاء خلال الأيام المقبلة، وقد بدأ الطرفان العمل على تفاصيله. ولم يُحدد مكان اللقاء أو موعده بعد.

حاول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الدفع نحو عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. لكن موسكو لم تستجب لهذا الطلب حتى الآن.

كشف ترامب عن خططه لعقد الاجتماع أمس في اتصال هاتفي مع القادة الأوروبيين. ومن المقرر أن تقتصر الاجتماعات على القادة الثلاثة فقط، دون أي نظراء أوروبيين آخرين. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن القادة الأوروبيين الذين حضروا المكالمة في البيت الأبيض وافقوا على الخطة. وصرح زيلينسكي، الذي حضر المكالمة مع ترامب، في بيان لاحق بأن موقفه وموقف القادة هو أن "الحرب يجب أن تنتهي"، ولكن "بنهاية عادلة".

على موقع "تروث" للتواصل الاجتماعي، أفاد ترامب أن الاجتماع بين ويتكوف وبوتين في روسيا استمر عدة ساعات. وكتب الرئيس: "بعد ذلك، أبلغتُ العديد من حلفائنا الأوروبيين، جميعهم متفقون على ضرورة إنهاء هذه الحرب، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!".