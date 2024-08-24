زيلينسكي في رسالة لبوتين: "عاجلا أم آجلا الرد الأوكراني سيصل إلى كل نقطة في روسيا" ويكشف عن سلاح من صنع أوكراني

تحدث الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم (السبت) بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا، مشيراً، من بين أمور أخرى، إلى الهجوم المضاد الذي شنته بلاده داخل روسيا وأوضح أن العملية ستستمر لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك، كشف زيلينسكي عن استخدام سلاح جديد أوكراني الصنع، وهو مسيرة-صاروخ Palyanitzya ، لأول مرة. وقال الرئيس: "لقد تعرض العدو للاستهداف".

وقال زيلينسكي: "الأوكرانيون يسددون ديونهم دائما. من أراد المعاناة لبلدنا سيجدها في وطنه، مع الفوائد. ومن يسعى إلى زرع الشر في أرضنا سيجني ثماره في أرضه. هذه ليست نبوءة، ليس اندفاعا، وليس انتقامًا أعمى، هذا نمط واضح. الشر يرتد".

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وأضاف: "بدأ إطلاقها على مسافة ليست بعيدة عن المكان الذي أسجل فيه هذا البيان، منطقة سومي. هذه هي المنطقة التي توجد فيها الحدود بين أوكرانيا ونظام القمع، بين الحياة والموت. الحدود بين دولة أوروبية مستقلة والمنظمة الإرهابية رقم واحد في العالم".

"كل ما جلبه العدو إلى بلادنا يعود الآن إلى دياره. أولئك الذين أرادوا تحويل أرضنا إلى منطقة عازلة يجب أن يفكروا في منع بلادهم من أن تصبح اتحادًا عازلًا. لذلك، سيعرف عدونا أيضًا ما هو الانتقام على الطريقة الأوكرانية. رد مناسب ومتوازن وطويل الأمد، وسيعلم عدونا أنه عاجلا أم آجلا أن الرد الأوكراني سيأتي إلى أي نقطة في روسيا تشكل مصدرا للخطر على حياة بلدنا وشعبنا". .

Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

كما افيد بوقت سابق، أفادت قنوات تليغرام الموالية لروسيا هذا الأسبوع أن الجيش الأوكراني حاول اختراق الحدود مع روسيا في منطقة بريانسك، المتاخمة لأوكرانيا وبيلاروسيا وتقع شمال منطقة كورسك. وفي وقت لاحق، أكد حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز، محاولة مجموعة تخريبية اقتحام المنطقة، لكنه زعم أنها باءت بالفشل بعد "إصابة العدو بالنيران".

في هذه الأثناء، تواصل أوكرانيا هجومها، وسجل زيلينسكي إنجازا آخر هذا الأسبوع، وذلك بعد هجوم كبير جدا بطائرة مسيرة على موسكو ومناطق أخرى في المنطقة، وهو الهجوم المضاد الأكبر منذ بداية الغزو الروسي في أوكرانيا.