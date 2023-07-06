ما الذي يميّز هذه الأيام؟ الحاخام يوئيل بينتو في درس رائع

الحاخام يوئيل موشيه بينتو يقوم بدروس في قاعة شوبا إسرائيل

كانت القاعة المخصصة لدراسة التوراة في شوبا إسرائيل في أشدود ممتلئة إلى أقصى حد. اجتمع الناس من جميع أنحاء البلاد وحضروا للاستماع إلى درس الحاخام يوئيل موشيه بينتو ، الابن الأكبر للحاخام ربي يوشيا بينتو، رئيس مؤسسات "شوبا يسرائيل".

عندما دخل القاعة غنت الجماهير تكريما له - ولكن بعد بضع دقائق ساد الصمت الحاخام يوئيل بينتو بدأ درسه الذي استمر أكثر من ساعة ونصف.

Shuva Israel درس الحاخام يوئيل موشيه بينتو

استهلّ كلمته، مشيرا إلى مدرسة "شوبا يسرائيل" في أشدود حيث أقيم الدرس، وأكد على أهمية المكان الذي كان والده ، الحاخام بينتو ، يعطي دروسًا في التوراة لعقود عديدة للعديد من طلابه. قال الحاخام يوئيل بينتو: "لدينا فرحة كبيرة وإثارة للتحدث هنا في هذا المكان المقدس".

ومضى يقول: "هنا في المكان الذي كان معلمينا وحاخاماتنا الكرام لأكثر من 20 عامًا، علّموا وتحدثوا هنا كثيرًا من كلمات التوراة وأرسوا الأسس التي بنت أرواحنا جميعًا وشكلت أرواحنا. هذه الأسس هي المرشدين لبقية حياتنا. بعض الحاخامات والطلاب الحكماء نشأوا ونما من هذا المكان، حتى اليوم نشروا التوراة والإيمان في جميع أنحاء العالم. هناك قوة هائلة في هذا المكان -وبعون الله- قد يكون للأشياء له تأثير إيجابي وسنكون جميعاً مباركين أن الله سيرسل معلمينا وحاخاماتنا الشفاء التام قريبًا ".

الدرس نفسه ركز على الأيام "بين المصريين" التي سيتم الاحتفال بها في العالم اليهودي اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، اليوم السابع عشر من تموز. بحث الحاخام يوئيل بينتو في هذه الأيام دور كل واحد منا لتحويل أيام الدمار إلى أيام بناء متجدد وأمل.

أصبحت دروس الحاخام يوئيل بينتو معروفة في العالم اليهودي وهي تجمع بين المعرفة الاستثنائية للتوراة بأكملها، جنبًا إلى جنب مع الأعماق والفهم الداخلي الفريد. إنهم يلامسون مجموعة متنوعة من الجماهير ويمكن أخذ الرسائل منهم لتحسين الحياة اليومية لكل واحد منا.

مؤسسات "شوبا يسرائيل" التي يرأسها والد الحاخام يوئيل بينتو ، الحاخام يوشيا بينتو ، موجودة منذ ما يقرب من 30 عامًا. وتحت هذه المؤسسات يوجد حاليًا حوالي 100 يشيفا وبيت مدراش منتشرة في جميع أنحاء العالم وتعمل كمراكز للتوراة والعطف. .

شاهد الدرس كاملاً: