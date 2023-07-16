الحاخام بينتو في ندوة بالمغرب: "لا يجوز رفع الأيدي على الأطفال"

الحاخام بينتو تطرق خلال حصة دينية قدمها في المغرب إلى ظاهرة ضرب أطفال من قبل آبائهم في إطار تربيتهم، قائلاً إن ذلك يشكل تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء| شاهدوا كلمته

خلال حصة دينية قدمها في المغرب لتلاميذه حذر الحاخام العلامة يوشياهو بينتو من مغبة استعمال العنف الجسدي أو الكلامي بحق الأطفال وأفراد العائلة.

حيث تطرق الحاخام بينتو إلى ظاهرة الآباء الذين يضربون أطفالهم في إطار تربيتهم، قائلاً إن ذلك يشكل تجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء.

فحسب أقوال الحاخام بينتو: "تُعتبر تربية الأطفال من الأمور الأهم. حيث توجد هناك ظاهرة آباء يضربون أطفالهم ممارسين العنف الجسدي أو حتى الكلامي بحقهم. لا يجوز رفع اليد على الأطفال. ولا يجوز ضرب الأطفال. ولا يجوز لأي شخص كان ضرب أطفاله فإذا كان الوالد يضرب أطفاله يدل ذلك على وجود شيء داخلي سيئ لديه"، قال الحاخام بينتو.

"حتى إذا جاء الطفل إلى المدرسة وكان يتصرف بجموح" أضاف الحاخام بينتو "هذا ليس داعيًا للصراخ عليه، بل ينبغي التحقق من سبب سوء سلوكه، فربما هو يعايش بعض المشاكل في البيت أو ربما شيء ما يزعجه ويضغط عليه. ينبغي دائمًا النظر إلى أساس المشكلة".

"وكلما أقحم الآباء العنف داخل العائلة فهذا يصبح خطرًا للغاية. وكل شيء ينطوي على العنف يشكل خطرًا كبيرًا جدًا. إن العنف أمر خطر جدًا. ويجب تجنبه بكل ثمن"، أضاف الحاخام بينتو في حصته.

إنها ليست أول مرة يتطرق فيها الحاخام بينتو إلى موضوع التربية. فقبل عدة أشهر خلال حصة قدمها في لوس أنجلوس قال الحاخام بينتو إن "تربية الأطفال ليست تجارة. وتربية الأطفال ليست مصلحة تجارية وإنما تربية الأطفال تمثل نفسية وروح الأطفال".

وأضاف الحاخام بينتو: "إن الأشخاص الذين يديرون المدارس والمدارس الدينية لا يدركون أحيانًا عمق التربية والتعليم. إنهم لا يدركون معنى التربية والتعليم. إن المعلم الذي يأتي إلى المدرسة الدينية ثم يفرغ شعوره بالإحباط على الأطفال ويعكس كل المشاكل التي يعاني منها في بيته مع أفراد عائلته أمام الأطفال يفسد ويكسر نفسية الأطفال حيث يعاني الأطفال من ذلك طيلة حياتهم ليكبروا مجروحين ومصابين مدى حياتهم".