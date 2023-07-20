شاهدوا: بهذه الطريقة ستتخذون قرارات سريعة وفعالة

الحاخام بينتو يقدم نصائح حول اتخاذ القرار الصحيح والفعال

يجب معرفة طريقة اتخاذ قرارات في الحياة، هذا ما شرحه الحاخام العلامة يوشياهو بينتو قائلاً: كثيرَا ما تراودنا الشكوك ونجد صعوبة في اتخاذ قرار. إن الأسلوب الصحيح مفاده ببساطة اتخاذ قرار بدلاً من الانتظار والعد حتى الرقم 4 واتخاذ القرار، لأنه إذا ما تم الاستمرار في الانتظار فيصبح القرار صعبًا ومستحيلاً أضاف الحاخام.

وقد اقتبس الحاخام بينتو كلماته نقلاً عن الـ "ميتسودوت دافيد" لكتاب ميشليه بشأن الآية "رؤية العيون تفرح القلب والخبر السار يقوي العظم": "رؤية العيون – إنارة العيون في شأن يراودنا الشك فيه، أما يفرح القلب فمعناه عدم وجود في العالم فرحة تضاهي فرحة إزالة الشكوك".

"لإنه كلما راودت الإنسان الشكوك والتردد فهذا أصعب شيء. وبالتالي فلا توجد فرحة في العالم تضاهي فرحة إزالة الشكوك. بالتالي يجب تعلم كيفية اتخاذ القرارات في الحياة والخروج عن عالم الشكوك"، أكد الحاخام بينتو.

شاهدوا كلماته الكاملة.