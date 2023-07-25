في ظل الانقسام في الشارع الإسرائيلي، حاخام يهودي: التوراة وحدها هي من ستوحدنا وعلينا الابتعاد عن السياسة

الحاخام بينتو يرى بأن التوراة هي الوسيلة لرأب الصدع في المجتمع الاسرائيلي والذي وقع بعد خطة الاصلاحات القضائية

الانقسام في المجتمع الإسرائيلي بات واضح للعيان، انقسام يسعى إسرائيليون كثر لتجنبه. احد هؤلاء هو الحاخام يوشياهو بينتو ، احد اكبر الحاخامات في إسرائيل والذي دعا في درس ديني له في مانهاتن في الولايات المتحدة الى العودة الى التوراة كوسيلة لرأب الصدع الذي أصاب المجتمع الإسرائيلي بشأن خطة الإصلاح القضائ. بحسب الحاخام بينتو هناك شيء واحد فقط من شأنه أن يوحد الشعب في إسرائيل، وهذا الشيء هو التوراة

بحسب الحاخام بينتو: "التوراة المقدسة – هي الشيء الذي حافظ على أبناء الشعب اليهودي خلال كافة الفترات التي تواجدوا فيها في المنفى. بدون التوراة المقدسة، لا تسود الوحدة بين أبناء الشعب اليهودي. فلشيء الذي يوحد الشعب اليهودي حقًا وأكثر من أي شيء آخر هو التوراة المقدسة".

وأضاف الحاخام بينتو أن حقيقة "تسميتنا بأبناء الشعب اليهودي، وكوننا جميعًا نتحدث اللغة العبرية، وقيامنا بعهد الختان" ليست كافية. "إذ تُعتبر التوراة المقدسة هي الجوهر والروح التي تربط أبناء الشعب اليهودي أجمعين"، قال.

واعتبر الحاخام في ندوة عقدها مؤخرا انه "لا توجد مسائل سياسية عندنا، فالسياسة زيجة الكذبة والإطراء - ثم وُلدت السياسة. إن السياسة أمر ليس بجيد، إنها ليست جيدة. وقد أصبحت عبر الأجيال السابقة شيئًا يثير الاشمئزاز الحقيقي".

وتابع الحاخام بينتو: "نعتقد شخصيًا، ان معظم طلابنا في الجيش وأدوا الخدمة العسكرية إلخ، لكنني لا أريد التطرق إلى ذلك وليس لدي الحق في قول أي شيء عنه. إنما لدي الحق في الصلاة والتحدث والدعاء وفعل الأشياء".

ونصح بينتو الإسرائيليين: "نعتقد أنه كلما ابتعد الدين عن السياسة، كان ذلك أفضل. سواء هنا أو في أمريكا. ونحن نشاهد ذلك يحدث أيضًا في أمريكا. أيها اليهود، لا تقتربوا من السياسة، سواء تلك الخاصة بغير اليهود، أو باليمين، أو اليسار، فنحن مجرد عبارة عن واحد ونصف في المئة من سكان العالم، فمن المستحسن أحيانًا تجنب السعي للوقوف في الواجهة".

وركز الحاخام بينتو على ما يجب القيام به في إسرائيل قائلاً: "هنا، يجب أن نصلي لتسود الرحمة، ويحل السلام". وقال: "في مدارسنا الدينية، ولدينا 87 مدرسة دينية، حظرنا على الجميع التدخل، ليس هنا وليس هناك، أو للتعبير عن الرأي، وأمرناهم بعدم قول أي شيء. هذا ليس شأننا، ونحن لا نفهمه، ولا نفهم في الأمور العسكرية. كما وليس لدينا الحق في التحدث عن هذه الأشياء. وإنما لدينا الحق في الصلاة وتجنب الخوص في ذلك"، قال الحاخام بينتو.