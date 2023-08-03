فيديو: العالم اليهودي يصلي من أجل شفاء الحاخام بينتو

تم ادخال الحاخام بينتو الى المستشفى في نيويورك وخضع لعملية جراحية معقدة وطويلة

يراقب العالم اليهودي بقلق الحالة الطبية للحاخام العلامة يوشياهو بينتو، زعيم مؤسسات "شوفا إسرائيل" في إسرائيل وحول العالم.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إدخال الحاخام بينتو إلى مستشفى في نيويورك، حيث خضع لعملية جراحية، في إجراء طبي معقد وطويل، بسبب تدهور حالته الصحية. بعد العملية، تم نقل الحاخام بينتو إلى وحدة العناية المركزة للانتعاش ومواصلة المتابعة الطبية.

في بيان رسمي صدر حول حالته الطبية، تم إبلاغ طلابه أنه على الرغم من جهود الأطباء، سيتعين على الحاخام الخضوع لعملية جراحية أخرى قريبًا، حيث لم يتمكن الأطباء من حل المشكلة الطبية بأكملها.

في الأيام الأخيرة، أقيمت فعاليات جماهيرية للصلاة في عشرات المواقع في أنحاء إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا والمغرب والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى، وفي مؤسسات "شوفا إسرائيل" – ندعو كل شخص رجالاً ونساءً للصلاة من أجل الشفاء التام للحاخام العلامة بينتو، وذكر اسمه الكامل للصلاة: الحاخام يوشياهو يوسيف، نجل الحاخامة زري.

قبل ساعات فقط من دخوله المستشفى، قدم الحاخام بينتو حصة في التوراة لطلابه الذين تجمعوا في مركز "شوفا إسرائيل" العالمي في مانهاتن، نيويورك. إلى جانب الحاخام جلس نجله الذي يتبع خطاه الحاخام يوئيل موشيه بينتو.

خلال الحصة، ناشد الحاخام بينتو طلابه وشجعهم على زيادة الثقة والإيمان بالله عز وجل. فحسب أقواله كل مصاعب ومعاناة هذه الدنيا مؤقتة، فمن خلال الصبر والإيمان من الممكن التغلب على كل شيء.

هذا العام ستحيي مؤسسات "شوفا إسرائيل" الذكرى الـ 30 منذ أن تولى الحاخام بينتو القيادة وأحدث الثورة الروحية في العالم اليهودي. ما يقرب من 100 مدرسة دينية وفرع منتشرة في جميع أنحاء العالم، وعشرات الآلاف من الطلاب، وحصص التوراة التي حققت الرواج والتي تم بثها مباشرة - حيث حققت ملايين المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي.

خلال الشهر المقبل، في التاريخ الموافق 11 سبتمبر 2023، من المتوقع أن تقام فعالية استكمال دراسة آلاف كتب الزوهار، بحضور عشرة آلاف شخص، في قاعة مينوراه في تل أبيب. وتُعتبر هذه الفعالية، التي تقام تحت قيادة الحاخام بينتو للسنة الثانية، الفعالية الرئيسية لـ "شوفا إسرائيل" ومشروع دراسة الزوهار اليومي الذي أسسه وجدده الحاخام العلامة بينتو ونجله الحاخام يوئيل موشيه بينتو.

وتم طرح هذه الفكرة قبل أكثر من قرن من قبل أكبر حاخامات أرض إسرائيل، الحاخام يوسف حاييم زونينفيلد والحاخام أفراهام يتسحاك هكوهين كوك، اللذان وضعا لائحة، نصب بشكل أساسي على استكمال دراسة كتب زوهار ألف مرة لتتوقف المكاره. وقد جدد الحاخام بينتو ونجله هذه اللائحة، حيث من المتوقع أن يستكمل رقم قياسي يبلغ حوالي عشرة آلاف شخص دراسة كتاب الزوهار الشهر المقبل.

الآن، يأمل آلاف الطلاب ويصلون من أجل أن يتعافى الحاخام بينتو قريبًا ويستطيع مواصلة قيادتهم وهو يتمتع بتمام الصحة وحتى المشاركة في الحدث التاريخي.