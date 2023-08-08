الحاخام بينتو في حصة مؤثرة من فراش مرضه: "كنت بين الحياة والموت"

الحاخام بينتو يتحدث بعد أيام من دخوله المستشفى وخضوعه للعلاج في نيويورك

بعد أيام معدودة فقط من دخوله المستشفى في نيويورك، حيث خضع لعملية جراحية في إجراء طبي طويل ومعقد، وصل الحاخام العلامة يوشياهو بينتو مساء أمس إلى منزله، حيث ألقى حصة مؤثرة من فراش مرضه.

بشكل نادر، تحدث الحاخام بينتو عما حدث معه داخل أسوار المستشفى، وروى اللحظات الدرامية حيث كان خلالها بين الحياة والموت، "في يوم الثلاثاء، وصلنا إلى حالة بين الحياة والموت. لقد قلنا الفيدوي (الاعتراف)، ورتلنا النص التوراتي المعروف بـ "شماع إسرائيل"، ووصلنا إلى حالة ما بين الحياة والموت... كنا في خطر حقيقي على الحياة".

في تلك اللحظات، قال الحاخام بينتو، إن ما دار في ذهنه هو الحدث التاريخي الذي من المتوقع أن يقام الشهر المقبل، في التاريخ الموافق 11 سبتمبر 2023، في قاعة مينوراه في تل أبيب حيث سيستكمل عشرة آلاف شخص دراسة كتاب الزوهار.

وقال: "لقد فكرنا كثيرا أن الرب سيمنحنا شرف الوقوف في الـ 11 من سبتمبر 2023 لنغني أنشودة إكرامًا للحاخام شمعون بار يوحاي فينبغي الاعتماد على الحاخام شمعون في وقت الضيق". إن المعجزات التي صُنعت لنا بفضل الحاخام شمعون بار يوحاي لا تعد ولا تحصى، وبفضل سفر دفاريم الذي هو عبارة عن نور عظيم، وموشيه معلمنا فيتحدث موشيه، ويستجيب الله له بصوته".

قام الحاخام بينتو بتفصيل أنشطة "شوفا إسرائيل" في العالم قائلاً إن "كل التوراة، وكل طريق التي تتبعها شوفا إسرائيل مفادها زيادة عدد المدارس الدينية، وزيادة عدد المجموعات،

والتوراة: فحسب أقواله إن طريق شوفا إسرائيل مفاده التوراة البريئة - توراة الله عز وجل وتوراة خالصة وطاهرة التي في هذا الجيل هي التوراة التي تعطي القوة والروح للتفكير والرؤية والتأمل العميق في الأشياء التي يجب التأمل فيها".

قال الحاخام بينتو إنه على الرغم من وجود طرق عديدة لعبادة الله عز وجل، فإن " طريقنا هو مسار أولئك الذين يلتمسون التقرب من الله عز وجل بشكل حقيقي، وطريقة الأشخاص الذين يتكلون على الله عز وجل ويتحلون بالالتزام والتفاني، وهي الرؤية والتأمل القوي، وحب التوراة وحب الحاسيديم، وحب البراءة والإيمان. وهو مسار ينطوي أيضًا على المخاطرة، هذا هو المسار الذي سيقيم به الضوء".

وأخيرًا، التمس الحاخام بينتو أن يشكر كل من صلى من أجل شفائه وقال: "الرب سيعطينا جميعًا خلاصًا عظيمًا. إلى كل الصالحين الذين صلوا من أجلنا طوال الأسبوع، استمروا في الصلاة، ما زلنا في حكم التعرض للخطر على الحياة، فاستمروا في الصلاة من أجل أن يكون هناك شفاء وحياة بعون الله عز وجل. أتمنى لكم السعادة والنجاح. كل من صلى من أجلنا، سيدفع الرب لكم أجر عملك على أكمل وجه. فشكرًا جزيلاً، وبشريات سارة، وخلاص وسعادة وكل خير".