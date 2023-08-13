حاخام يهودي نافذ: تأثير وسائل الإعلام على العالم مدمر

الحاخام يرى أن وسائل الإعلام لها دور وقوة مدمرة على الملايين في أنحاء العالم

في حصته الأخيرة، تناول الحاخام العلامة يوشعياهو بينتو تداعيات وسائل الإعلام على الجماهير، قائلاً إن استهلاك المعلومات التي تبثها وسائل الإعلام له قوة مدمرة تنعكس على الملايين حول العالم.

قال الحاخام بينتو في مستهل كلامه: "نعتقد أن العالم يشهد تدهورًا خطيرًا وهو ما يراه الجميع، سواء أخلاقيًا أو من ناحية التوراة. بالطبع هناك الأبرار الذين يضحون بحياتهم من أجل التوراة، لكن هناك مليون أو عدة ملايين، من الأشخاص الأبرياء الذين يحبون الله عز وجل، لكنهم يتأثرون بغيرهم وبشكل خاص بوسائل الإعلام".

تابع الحاخام بينتو: "كما قلنا؛ ما لم تفعله المسيحية وما لم تفعله محاكم التفتيش بالشعب اليهودي، فعلته وسائل الإعلام بالشعب اليهودي. فبعد كل شيء، مسألة وسائل الإعلام برمتها بدأت خلال عصر حركة التنوير، حيث كان البعض يفكرون في كيفية مخالفة التوراة، إذا كان الناس يجلسون ويدرسون التوراة. فبدآوا في محاربة وسائل الإعلام، والكتابة ضد الدين وضد التوراة، وبهذه الطريقة أحدثوا ثغرة في قارورة الزيت النقي".

"لقد أفسدت قوة وسائل الإعلام هذه وخلطت آراء الناس وأفكارهم." قال الحاخام بينتو مضيفًا "حيث لم تنجح جميع الفترات التي قضاها الشعب اليهودي في المنفى، نجح ذلك".

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