الأعياد قادمة: الآلاف من الأسر المحتاجة قلقة بشأن غلاء المعيشة

مؤسسة "تراث الريف" التابعة للحاخام بينتو تسعى الى توفير الطرود الغذائية للمحتاجين خلال فترة الأعياد

شهر ايلول اليهودي وشيك والأعياد تقترب بسرعة. غلاء المعيشة يؤثر على استعدادات العائلات اليهودية لموسم الأعياد الوشيك. وتستعد الجمعيات المختلفة لمؤزرة الأصر المحتاجة.

من أبرز هذه المؤسسات، مؤسسة "تراث الريف" التابعة للحاخام العلامة يوشياهو بينتو، والتي كما في كل عام، يتوقع ان تقوم هذا العام أيضا بتوزيع آلاف الطرود الغذائية على المحتاجين والمحرومين.

نشطاء المؤسسة يعملون على إيصال سلال الطعام إلى منازل العائلات عشية حلول رأس السنة العبرية، حتى تتمكن تلك العائلات من الاحتفال بالعيد دون ان تكون موائدها خلية من الطعام ومستلزمات العيد. التكلفة التقديرية لكل سلة: 500 شيكل.

تعمل مؤسسات الحاخام بينتو في جميع أنحاء العالم منذ 30 عامًا على توزيع صناديق وسلال الطعام على المحتاجين، عشية عيد الفصح وعشية حلول أعياد الخريف والتي تُعرف بأعياد تشري. حيث تتم حملات التوزيع في 100 فرع تابع لمدرسة "شوفا إسرائيل" الدينية، والمنتشرة في عشرات الدول.

وفي اطار الاستعادادات لموسم الأعياد قال الحاخام بينتو: "يجب ألا نغمض أعيننا عن المحتاجين الذين ليس لديهم ما يأكلونه"، مضيفًا: "من يعطي لغيره - الله عز وجل يضاعف له أضعاف ما أعطى".

وبدأت عمليات توزيع طرود الطعام في هذه الأيام بالفعل، حيث تقوم مؤسسات "تراث الريف" في هذه الأيام بالذات بشراء آلاف الأطنان من المنتجات الغذائية التي سيتم تركيزها في ساحة مدرسة "شوفا إسرائيل" الدينية بمدينة أشدود وفي العديد من المواقع الأخرى حول العالم، في الطريق إلى التعليب والتوزيع.