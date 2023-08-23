من دبي حتى نيويورك: العلاقات الدولية القوية للحاخام بينتو

يتمتع الحاخام بعلاقات دولية هامة في كل أنحاء العالم وسيشارك في حدث ضخم قريبا في مدينة تل أبيب

من المتوقع أن يحضر أكثر من عشرة آلاف شخص الحدث الضخم للحاخام العلامة يوشياهو بينتو، والذي سيقام في التاريخ الموافق 10/9/2023 في استاد قاعة مينوراه في تل أبيب.

في قلب الحدث، الذي تم تعريفه على أنه "أكبر حدث يهودي في العالم" - ستقام فعالية استكمال دراسة آلاف كتب الزوهار، وصلاة المغفرة ("سليحوت") المعتادة في شهر إيلول اليهودي وعرض موسيقي للمغنيين اليهوديين الكبيرين مردخاي بن دافيد ويشاي ريبو، برفقة أوركسترا كبيرة وجوقة.

ومن المتوقع أن يكون أبرز ما في الحدث هو كلمة الحاخام بينتو، الذي سيصل إلى إسرائيل خصيصًا، مع نجله الحاخام يوئيل بينتو. هذا العام، سيصادف الحدث، الذي أصبح تقليدا بالفعل، مرور 30 عامًا على إنشاء مؤسسات "شوفا إسرائيل" بقيادة الحاخام بينتو.

Shuva Israel الحاخام بينتو يلتقي شخصيات عربية وعالمية

الحاخام اليهودي الأكثر نفوذًا في العالم

على مدار العقود الأخيرة، اعتبِر الحاخام بينتو الحاخام اليهودي الأكثر نفوذًا في العالم. حيث تملك مؤسساته فروعا في حوالي 100 موقع حول العالم، من الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة.

ولاقت حصصه ونصائحه رواجًا لدى طيف واسع جدًا من الناس من جميع أنحاء العالم؛ اليهود والمسيحيون والمسلمون والمتدينون والعلمانيون. من ناحية هو يقدم المشورة لأصحاب المليارات والمشاهير العالميين، ومن ناحية أخرى، للأشخاص العاديين الذين يطلبون المشورة والإلهام والتوجيه.

وتقوم مؤسساته في أنحاء العالم بتوزيع الغذاء والمعونة على المحتاجين، بتكلفة مئات الملايين من الدولارات سنويًا. بالنسبة للحاخام بينتو، يُعد هذا أحد الأهداف المركزية لمؤسساته - مساعدة وإعانة ودعم أولئك الذين لا يملكون القدرة المادية الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

يتم بث حصص الحاخام بينتو على الهواء مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع مختارة بعشرات اللغات، وهي تسجل بملايين المشاهدات.

Shuva Israel الحاخام بينتو يلتقي شخصيات عربية وعالمية

مليون شخص يتبعونه وعلاقة شخصية مع كبار السياسيين

يقدر عدد أتباع الحاخام بينتو وطلابه بأكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم. حيث يحافظ مع الآلاف منهم على اتصال شخصي ومباشر من خلال المنصات الاجتماعية المختلفة التي يديرها طلابه.

تُعتبر "شوفا إسرائيل" أغنى جالية يهودية في العالم ويرتبط بها أصحاب المليارات ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، الذين لا يتخذون خطوة في أعمالهم – دون استشارة مفصلة مع الحاخام بينتو.

وهو على اتصال شخصي مع العديد من المسؤولين الحكوميين في أنحاء العالم، وقد التقى مؤخرًا بوزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، ووزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وكبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحضر الحصة التي ألقاها في دبي قبل بضعة أشهر الملياردير الإسرائيلي إيال والدمان، رئيس صندوق والدو القابضة للاستثمار، والعديد من رجال الأعمال المحليين.

وفي دبي، أقيم له حفل استقبال رسمي استضافه وزير التسامح والتعايش معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان. والتقى فيما بعد بمجموعة من كبار المسؤولين في المملكة. وعُقد اجتماع مطول مع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي - الحاكم الحالي لإمارة رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث عُقد الاجتماع في مكتب الحاكم.

كما والتقى الحاخام بينتو في دبي مع رجال الأعمال: أحمد بن سليم - نائب رئيس مجلس إدارة شركة KP، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الكبير لـ DMCC ورئيس بورصة دبي للماس وAtinirmal G. Pagarani رئيس مجموعة يوغي العالمية، وغيره العديد من الشخصيات.

Shuva Israel الحاخام بينتو يلتقي شخصيات عربية وعالمية

لقاء مع لاعب كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس

قبل حوالي عام، التقى الحاخام بينتو مع لاعب كرة السلة الأمريكي في فريق لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس. إنها ليست المرة الأولى التي يتشاور فيها ليبرون مع الحاخام بينتو حيث يكون الاثنان على اتصال منتظم.

خلال العام الماضي التقى الحاخام بينتو بسلسلة طويلة من رجال الأعمال والسياسيين في أنحاء العالم، منهم الملياردير اليوناني الأمريكي جون كاتسيماتيديس، والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي المكلف بالشؤون الدولية، روجيه كاروتشي، وكبار مسؤولي حكومة هندوراس، وكبار المسؤولين الحكوميين البولنديين - سكرتير مجلس الوزراء تاديوش كوشزينسكي، ورئيس مجلس الشيوخ البولندي ميخال كامينسكي، وملياردير البيتكوين الأمريكي بروك بيرس، ورجل الأعمال الجورجي رومان بيبيا، وجوزيف ليبسي من بورتوريكو، وممثل مجلس النواب الأمريكي جيمي غوميز.

كما والتقى مؤخرًا بالملياردير الأمريكي لاري مايزل، الذي أسس متحف التسامح ويتولي كذلك منصب رئيس مركز شمعون فيزنتال، والملياردير اليهودي جاك أفيتال في نيويورك.

يعتاد العديد من السفراء من أنحاء العالم زيارة الحاخام بينتو في منزله في مانهاتن، والتقى به مؤخرًا كل من سفير غواتيمالا لدى الأمم المتحدة، لويس أنطونيو لام باديلا، والسفير السلوفاكي لدى الأمم المتحدة ، ميخال ملاينار، والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال. كما والتقى في إسرائيل مع السفير الأمريكي السابق في إسرائيل ديفيد فريدمان حين شغل المنصب، وفي المغرب مع سفير الإمارات لدى المغرب، والسفيرة الفرنسية لدى المغرب، وسفير مالطا لدى المغرب، وسفير الفاتيكان لدى المغرب.

وفي مولدوفا، التقى الحاخام بينتو مع سيرجيو برودان، وزير الثقافة والسياحة في جمهورية مولدوفا، ومع فاديم كراسنوسيلسكي، رئيس ترانسنيستريا.

خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، جاء العديد من المشاهير لتلقي بركة الحاخام بينتو. وكان أبرز من فيهم الإعلامية أوفيرا أساياغ، والمغنية أوديا، ولينور أبيرجيل، ويفيت ليفي، ونجمة الأطفال ميكي، وشير سدنا - شير فيتنس، وبار كوهين وإليهاف، وعومير حزان، وعَدي ليون، وبيني بليلي، وشارون ميمر، وأساف دعبول، والمحامي شاي إلياس، وأديل بسفالوف وماتش عبد وغيرهم.

Shuva Israel الحاخام بينتو يلتقي شخصيات عربية وعالمية

لقاءات شخصية مع الأميرة السويدية والرؤساء الأفارقة

وصلت مارثا لويز، أميرة النرويج والابنة الكبرى لملك النرويج هارلد الخامس وخطيبها هشمان دورك فيرت، العام الماضي إلى منزل الحاخام بينتو في مانهاتن. في وسط الزيارة الخاصة، طلبت الأميرة مباركته ونصائحه بشأن مجموعة من القضايا.

وانضم إلى وفد الأميرة دبلوماسيون وشخصيات عامة ورجال أعمال وقادة رأي عام هم ملياردير البيتكوين بروك بيرس، وجان بول الرئيس التنفيذي لشركة TEDXWaterStreet، وريك توملينسون الرئيس التنفيذي لـ Space fund، وميخال ملاينار، السفير السلوفاكي لدى الأمم المتحدة، ليروي ف. مايجور وشيري جونسون القنصل العام لجزر الباهاما في نيويورك،

والممثل التلفزيوني الأمريكي تيرينس جاي، وأحد رؤساء شركة مايكروسوفت بوانا برهلب وبعض كبار المسؤولين الآخرين في الشركة.

وخلال زيارته لهايتي، التقى الجاخام بينتو برئيس الوزراء كلود جوزيف في مقر إقامته الرسمي في بورت أو برنس. كما والتقى بوزير التجارة يوناس كوفي، ووزيرة السياحة ميريام جين، ووزير الأديان، والمدير العام للشرطة الوطنية ليون تشارلز، وأعضاء مجلس الوزراء، وجاك لوتور، القنصل العام لهايتي في نيويورك، وسميث أوغسطين، سفير جمهورية الدومينيكان في هايتي، ورجل الأعمال الملياردير عاموس أندريه.

وفي غينيا الواقعة في غرب أفريقيا، التقى الحاخام بينتو بالرئيس الغيني ألفا كوندي ورئيس الوزراء إبراهيما كاسوري فوفانا.

Shuva Israel الحاخام بينتو يلتقي شخصيات عربية وعالمية

المنهج التعليمي الذي يجمع بين المحافظة والليبرالية

من أجل البقاء على اتصال مع طلابه وأتباعه، يعتاد الحاخام بينتو على زيارة مختلف مراكز مؤسساته في جميع أنحاء العالم بانتظام، وفي عام واحد يزور عشرات البلدان المختلفة، حيث يقدم فيها حصصًا يحضرها الآلاف.

كتب الحاخام بينتو ونشر أكثر من 100 كتاب، ويجمع مساره التعليمي بين المحافظة والالتزام الصارم بالفقه اليهودي والتقاليد اليهودية، ومن ناحية أخرى، يتبنى خطًا ليبراليًا ينقل رسالة مفادها أنه لا يوجد أبيض وأسود، وإنما كل فرد لديه قصته الشخصية ودوره الفريد، وكل واحد لديه التصحيح الخاص به الذي جاء من أجله إلى الدنيا.

لا يتردد الحاخام بينتو في التحدث علنًا ضد الظواهر غير اللائقة مثل العرافين الذين ينشرون الأكاذيب. ويؤكد في حصصه على الواجب الملقى على الآباء والمربين، أن يعاملوا أطفالهم بحساسية وأن يسمحوا لهم بالنمو بطريقتهم الخاصة. وهو يقود خطًا من الوحدة بين جميع الجماهير والطوائف وبين طلابه وأتباعه يمكن إيجاد اليهود الحريديم، والعلمانيين، والمتدينين، والنساء والرجال، واليهود وغير اليهود.

إنه لا يتدخل رسميًا في السياسة الإسرائيلية، على الرغم من حقيقة أن السياسيين على جانبي الخارطة السياسية يتشاورون معه بشكل منتظم. فهو يقول إن "السياسة هي خدعة، ويجب على المرء أن يهتم في المقام الأول بصنع الخير في العالم". مساعدة المحتاجين، والإشادة بالأصدقاء والزوجة، ورعاية الأطفال، ودراسة التوراة والصلاة، والعيش بتفاؤل وثقة بأن كل شيء